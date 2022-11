Suscribo, una por una, las hermosas y edificantes palabras, llenas de contenido, del General de Brigada, Don Manuel Maldonado Pardo, comandante en jefe de Salamanca y Zamora, en la Jura de Bandera celebrada el pasado domingo en Zamora. Su alocución a nadie pasó inadvertida. Habló el General de un “día especial”, que lo fue no solo para los jurandos, también para el numeroso público congregado en la Plaza Mayor y para cuantos invitados asistimos emocionados a un acto que no se había vuelto a repetir desde el año 2013.

Qué gran ‘equipo’ el que acompaña al General y que impresionante la organización y ejecución de los actos, llevada a cabo por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros, número 11, curtido en estas ‘batallas’. Mi especial enhorabuena al Coronel Jefe del Regimiento de Especialidades de Ingenieros, 11, don Ignacio Javier García López, por quien siento una admiración profunda y a todos los que, sin ayuda alguna, con más dificultades e inconvenientes que apoyos, consiguieron dar relieve a una Jura que sorteó infinidad de obstáculos para hacerse realidad en una mañana en la que incluso la meteorología quiso aliarse con lo que ha sido un verdadero acontecimiento para Zamora.

Gracias, mi General, por la lección magistral que pronunció en su discurso y que deberían aprenderse de memoria tantos desmemoriados como no tienen una idea clara de España, la patria común, y todavía no han entendido, utilizando sus propias palabras que “la Bandera, junto al Escudo de España y el Himno Nacional, son los símbolos que nos representan a todos los españoles” incluidos aquellos que sólo se representan a sí mismos, a su ideología y, en realidad, no se sabe bien a qué. O sí.

Cabe esperar que cuantos el domingo juraron bandera, lo sintieran en el corazón y hayan entendido que han adquirido “una obligación formal, la de servir a una empresa colectiva que llamamos Patria, en nuestro caso España”. Un nombre que a algunos parece que les cuesta pronunciar. Y ya no digo cuando hablamos de Patria, palabra que a algunos se les atraganta.

Que a ningún miembro de las Fuerzas Armadas españolas le quepa la menor duda de que entre la sociedad española y la Institución Militar existe un vínculo indisoluble que nada ni nadie va a lograr romper, a pesar de ciertos empeños. Aunque la defensa de nuestras libertades, valores y cultura, es cosa de todos los españoles, es a las Fuerzas Armadas, por Tierra, Mar y Aire, a quienes compete garantizar la seguridad de todos los españoles, así como asegurar y proteger las libertades de los ciudadanos y garantizar sus derechos.

Gracias al Mando de Ingenieros por un “Día especial”.