Encontrar las diferencias

Hoy, por ser lunes y para hacerlo un poco más ameno, le propongo un juego querido lector o lectora. Se trata de encontrar la diferencia o diferencias entre tres frases. Apelo a su agudeza intelectual. Vamos a ver dónde están las diferencias. Frase primera: “Putas ninfómanas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Os vamos a follar”. Frase segunda: “Hija de puta, zorra que te follas a todos los policías municipales”. Frase tercera: “La azotaría hasta que sangrase”. Fuertes, ¿verdad? Inapropiadas, intolerables, punibles.

Le cuento. La primera frase que tanta polémica ha generado, la pronunciaron al unísono alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja. Iban dedicadas a sus compañeras del Colegio Mayor Santa Mónica. Suena a religioso, ¿verdad? Entonces hay que machacar como sea. La segunda frase es obra, por desgracia, de una mujer, Isa Serra, ex diputada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, actualmente asesora en el Ministerio de Igualdad, de su igual Irene Montero. La misma a la que Pablo Iglesias pone constantemente como ejemplo. Una frase intolerable que la podemita dedicó a una policía municipal de Madrid, poniendo una vez más a ese cuerpo policial a los pies de los caballos. La tercera frase es una de las muchas pronunciadas por el ultramachista Pablo Iglesias, esta vez destinada a la periodista Mariló Montero con la que incluso llegó a ensañarse.

No creo que, precisamente los políticos más a la izquierda estén cualificados para enmendar la plana a los estudiantes y mucho menos para dar lecciones de cómo deben comportarse con sus semejantes en femenino plural

Por cierto, Iglesias ha protagonizado a lo largo de estos años varios episodios machistas que contradicen su discurso a favor de la igualdad de género. A lo que voy. No entiendo qué diferencias hay entre una y otras frases. Revuelo mediático y social para los chicos del Colegio Mayor gestionado por la Orden de San Agustín y sin embargo un tupido velo ideológico para la frasecita de la Serra y para las pronunciadas, tantas, por Pablo Iglesias. Sin embargo para la izquierda en general y la izquierda comunista en particular que representa Podemos, los gritos machistas, imperdonables y con los que quieren hacer ruido, mucho ruido, son los gritos de los estudiantes.

No me gusta la vara de medir de la izquierda podemita. Utilizan la bula política para sus desmanes y piden castigo (varios chicos han sido ya expulsados) para los que, simplemente hacen y dicen lo que ellos hacen y dicen, pero como no son de su cuerda. No creo que, precisamente los políticos más a la izquierda estén cualificados para enmendar la plana a los estudiantes y mucho menos para dar lecciones de cómo deben comportarse con sus semejantes en femenino plural. Otra diferencia, los alumnos han pedido público perdón, Isa Serra y Pablo Iglesias no lo han hecho nunca. Ni lo harán.