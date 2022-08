¿Apuesta por la bicicleta?

Parece que el Ayuntamiento de Zamora ha optado por el ciclocarril en vez del carril bici. La realidad es que hay una gran diferencia entre ellos, ya que mientras el primero supone compartir la misma calzada con los automóviles, el segundo crea un carril segregado de uso exclusivo por parte de los ciclistas.

Las ciudades que más han apostado por la bici han creado una amplia red de carriles bici en las calles donde había espacio para ello y han utilizado el ciclocarril en aquellos tramos más estrechos. No cabe engañarse. Decir que en los ciclocarriles la velocidad se reduce a 30 kms por hora no es exactamente verdad ya que, tras el último cambio de la normativa de la DGT, 30 kms es la velocidad máxima a la que los automóviles deberían ir por todas las calles de un solo carril. El ciclocarril es una calzada donde bicicletas y automóviles comparten el mismo espacio y eso no va a animar mucho a coger la bicicleta a aquellas personas que no se sienten seguras con automóviles a su alrededor.

Si queremos ciudades más sostenibles y saludables es necesario además quitarle espacios al coche, y eso se hace dedicando parte de estos espacios a otros vehículos como son las bicicletas o los monopatines. Para eso están los carriles bici y no los ciclocarriles. Zamora necesita una red amplia de carriles bici ya pero no parece que este Ayuntamiento esté por esta labor. Una pena.

Ángel Brioso Santos