El microbús de Irene

Recomiendo leer el artículo de Irene Gómez publicado el lunes 14 de febrero sobre el transporte de votantes entre todos los pueblos que conforman el municipio de Pereruela. (La Tuda , La Pueblica de Campeán,, Las Enillas,, Sobradillo, La Cernecina, Arcillo, Malillo, Sogo, San Romás de los Infantes) La aplicación hemeroteca lo facilita. Además de aprender los nombres de ellos, se ilustra con 5 fotografías magníficas. La redacción es amena, graciosa, elocuente y con mucha miga. Nos traslada la opinión de la gente que piensa y hace. Y además, las rutas difíciles de transitar, llenas de socavones y sin asfalto. Dos personas se suben al microbús de 16 plazas que recorrió más de 100 km. Solo hay una urna en la cabecera para 463 electores. Para que voten, todo, para otros servicios necesarios, nada. Cómo va a ver ganas de votar, prometen el oro y el moro y luego no dan n nada. Para las elecciones bien ponen los autobuses, podían darse la misma prisa para traer al médico. Han dejado a la gente abandonada. Se escucha en ciertos pueblos, donde no hay nada , ni misa, ni bar, ni casi vecinos. Han pasado pocos días y en ellos hemos escuchado solemnes tonterías y un desprecio total a quienes votamos a regañadientes, pero votamos. ¿Querían y provocaron elecciones? Las tuvieron, querían resultados, los tuvieron. Los que deseaba cada uno, no. Los que los votantes quisimos. Sí. Todos expresamos nuestra voluntad : 1.187. 573 que votamos. Y los 685. 553 que pensaron ¿para qué, si van a hacer lo que quieran con nuestro voto? Y aquí viene el espectáculo que hemos visto ya en esta pocas horas.

Los grandes jefes en Madrid a quienes no se votó y no hemos dado parte en este juego dictan normas y dicen cómo hay que hacer gobierno para Castilla y León y sus delegados en la Comunidad , que son nuestros, que les hacen caso

Es una usurpación a la voluntad manifestada en las urnas Es una insolencia e intromisión inaguantable e injustificable. El voto no fue una opinión, ni un deseo. Fue un mandato de obligado cumplimiento. Todos querían mayorías absolutas para implantar absolutismo y evitar análisis y críticas. Esa época pasó, pero no se dan cuenta, pues gobernar dictatorialmente es más cómodo. Hemos elegido consenso, transparencia, eficacia, pactos, concordia, atención a todos , que somos muchos , variados y con intereses legítimos diversos.

Y me recuerdan estos políticos inútiles, engolados, prepotentes que tenemos aquella fábula que narran los clásicos de Grecia. Un señor tenía una posada y una cama. Viajero que llegaba, si era de más tamaño que la cama, se le cortaba de su cuerpo lo que sobraba y si era más pequeño, se le estiraban las piernas hasta que cupiera. Así, estos. Los que no se ajustan a su programa fuera, bien por defecto o por exceso. Su programa es sagrado y la voluntad de los votos sobra. Hemos elegido en realidad todos los programas. Unos más y otros menos. Pero a todos y todos. Y también me recuerda a los niños a los que se oye con frecuencia: el balón es mío, mío, mío y mío. Y así estos.

El pueblo de Castilla y León quiere y espera que se tengan en cuenta a los que votaron, a todas las opciones, también a los que asqueados mostraron su voluntad, diciendo no vale la pena

Todos quieren mayoría y nos atormentaban con que ellos eran los mejores y solo la mayoría les daría posibilidad de hacer lo que quisieran. Pues no. El pueblo no quiere que les gobiernos absolutos, dogmáticos, engolados, orgullosos prepotentes y menos desde Madrid, desde los aparatos centrales opacos, impenetrables, donde parece que solo manda el jefe de filas como en los tiempos de los peores dictadores. El pueblo de Castilla y León quiere y espera que se tengan en cuenta a los que votaron, a todas las opciones, también a los que asqueados mostraron su voluntad, diciendo no vale la pena y a quienes prefiriendo a otras opciones minoritarias que no obtuvieron procurador alguno, pero que sus deseos se corresponden con lo que manifestaron los que se presentaban para ser sus representantes.

Las Cortes de Castilla León, cuyo palacete ultramoderno y grande nos mostraron en campaña, que quieren llenarlo de las voluntades y la esperanza de todos y no del capricho de unos pocos. Tuvieron la veleidad de abandonar el pueblo de Fuensaldaña , aunque utilizaran un castillo lujoso y bien remozado en el que se gastó un pastón para trasladarse a la capi. Así los señoritos viven mejor. Como siempre. Y tiene razón Celedonio cuando el miércoles 15 titulaba su columna “Las incongruencias enmarañan el panorama postelectoral”. Propongo que por suscripción popular. o como sea, se adquiera un microbús para Irene, quien viajando por caminos polvorientos, nos muestre esas realidades, que tanto necesitan de ser tenidas en cuenta.