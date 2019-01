Antes de viajar, asesórate

Quieres viajar en Crucero? Asesórate primero

Esto es un consejo. Te cuento:

En el mes de mayo, mi marido y yo decidimos hacer por primera vez un viaje en crucero, escogimos el Báltico fuimos por el club de los 60. Viajes el Corte Ingles. Cruceros Pullmantur, las excursiones, los traslados, el seguro, todo iba incluido, todo en orden.

Salimos con mucha ilusión de Zamora - Madrid, donde embarcamos hacia Rostoch (Alemania), allí cogimos el crucero hacia Malmo - Estocolmo - Tallin - San Petersburgo - que en esta inmensa ciudad estuvimos dos días, todo de ensueño, maravilloso, el último día nos comunicaron que a las doce de la noche tendríamos que dejar la maleta fuera del camarote, no volveríamos a verla hasta llegar al día siguiente al aeropuerto de Barajas Madrid,

Todas las noches después de la cena había muchas actividades, sala de bingo, salón de baile, un precioso teatro, que es donde solíamos ir junto a dos pareja amigas, la actuaciones impresionantes, cantantes, bailarines,acrobacias, magos, nos encantaba, solía terminar sobre las 11, aquella noche fuimos al camarote con prisa teníamos que hacer la maleta, en menos de una hora la cerramos y la sacamos como nos habían indicado.

El día siguiente pasamos el día en Helsinki donde embarcamos rumbo a Madrid. Llegamos a Zamora por la noche, cansados sí, pero felices, dejé la maleta para abrirla al día siguiente.

De pronto llegó el desconsuelo, Dios mío no veo mi chaqueta fucsia, ni mi vestido negro, ni mi blusa de gasa blanca, ¿dónde está tu americana?, ¿tus pantalones? le dije a mi marido, así hasta ocho prendas, por supuesto las mejores, no podía calmarme tuve que hacerlo y pensar cómo había ocurrido aquello, la maleta estaba igual que yo la cerré, a la maleta nadie la había tocado.

En los camarotes pueden entrar los jóvenes que hacen la limpieza y los técnicos que arreglaron la taza del baño. Hay que tener en cuenta que estos viajes se hacen muchas semanas al año. El crucero lleva entre viajeros y personal 3.000 personas.

Una noche que llaman la cena del capitán te recomiendan ir de gala porque hacen una foto a cada matrimonio con el capitán, la mayoría cogemos la foto y para ello das tu número de camarote y ahí, parece ser, se lo sirves en bandeja. Qué casualidad que las cuatro prendas que se ven en nuestra foto fueron las que me faltaban de las 8 que desaparecieron.

¿Que ocurrió? Yo lo tengo muy claro, la última noche mientras estás cenando y ves las actuaciones entre las 9 y las 11, en esas dos horas, aprovecharon para llevarse lo que pillan; yo no he sido la única, como haces las maletas con prisas no te das cuenta que te faltan prendas.

Llamé rápido al responsable en Valladolid. Cálmese, cálmese que todo se arreglará; usted no se preocupe que ya le haré yo todos los trámites, esto tiene que aclararse; muy buenas palabras. Pasaba el tiempo y nada, denuncié en dos o tres entidades, todo en vano.

He tenido que oír de todo, hasta te hacen creer que has sido tu la que te has inventado todo. Por Dios, y yo me pregunto ¿para que tienen esos viajes los seguros? dicen que si tengo de alguna manera que demostrar que me han robado; o sea que cuando te roban tienes que estar presente para demostrarlo?¡De risa!.

Después de 7 meses, y sin ningún resultado lo doy todo por perdido. Quiero que la gente se entere que subir a un crucero se corre el riesgo de estos robos, tengan cuidado y procuren no llevar ropa cara, ni joyas, los móviles son una de las cosas que más faltan.

El viaje fue muy bonito, pero al final te sientes tan impotente que no se si merece la pena porque como viajeros que llevamos un seguro por tanto unos derechos, que estas tres entidades ninguna te solucionen nada. Es frustrante, y no quisiera que nadie pase por ello.

Por tanto antes de viajar asesórate, es mi consejo.