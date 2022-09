La historia alrededor de Los Miami, la banda criminal que operó durante los 90 en Madrid y reinó en el tráfico de drogas y la extorsión, y, sobre todo, la de su jefe es el motor de arranque de 'El inmortal', la nueva serie de David Ulloa para Movistar+, que se estrenará el próximo 27 de octubre.

"El reto era no hacer la típica serie de narcos, de esas ya tenemos muchas. Queríamos darle una vuelta y centrarnos en los personajes, más de calle. Queríamos reflejar lo que les pasa, ver cómo crecen sus relaciones, cómo resuelven sus problemas y la familia que luego forman", ha explicado este jueves Diego Sotelo, uno de los guionistas, en el FesTVal de televisión de Vitoria.

La serie, que contará con ocho capítulos de 50 minutos, es un drama criminal capitaneado por Álex García en el papel de José Antonio, inspirado en la vida del líder de la banda Los Miami. Su nombre provocaba pánico, y "el inmortal" fue el jefe de todos ellos.

"Lo complicado para mí era hacer un personaje que toma decisiones tan malas sin juzgarlo. Cuando leí el guion me impactó la velocidad, la emoción y la capacidad estructural de contar escenas sin parar y sin que ninguna fuese en vano", ha dicho el actor.

A pesar de que el verdadero José Antonio está vivo, García solo le conoció un día en el rodaje y no se preparó junto a él el personaje. Ha señalado a EFE que se documentó viendo entrevistas de la época y documentales: "Hoy con internet te puedes hacer una radiografía perfecta del personaje", ha aclarado. Para las escenas de lucha, practicaba cada día boxeo.

José Manuel Lorenzo, creador de la serie, ha querido recalcar que la ficción "no es un 'biopic'", simplemente han tomado unos hechos reales y a unos personajes reales y los han hecho ficción.

Durante años, Lorenzo había oído contar historias y anécdotas de una de las bandas más famosas de Madrid, pero no fue hasta que leyó un artículo de Javier Negre titulado "El inmortal" cuando despertó su interés sobre el líder de Los Miami.

"El artículo me dio ganas de saber si este personaje vivía o no, y me inspiró a hablar con él. Contacté con él, porque yo por los bajos fondos me muevo muy bien, y nos entendimos, me contó su historia y me dejó adaptarla, pero no fue fácil porque había cosas de su vida que era muy repetitivas”, ha comentado.

Y ahí es donde entraba en juego el papel de Sotelo y David Moreno, los guionistas, que en palabras de Lorenzo y del resto del equipo han hecho "un trabajo espectacular", porque, aunque contaban con el asesoramiento del auténtico José Antonio, lo demás se lo inventaban para "darle vida a la trama".

"Para que esto pareciera veraz, le decíamos a José Antonio: ‘ya sabemos que no ocurrió, pero si hubiera pasado, ¿cómo habríais actuado?’, y él nos lo contaba todo y nosotros escribíamos", ha puntualizado Moreno. Asimismo, Marcel Borrás, Rober en la serie, ha contado a EFE que los últimos días de rodaje el líder de la banda estuvo presente en el rodaje.

A pesar de ser una serie que contiene "mucha violencia, sexo y drogas", García ha destacado que también tiene rasgos "muy luminosos". "Viajar al Madrid de los 90 es muy especial y hay momentos que me ponen los pelos de punta. Hay momentos históricos que van a salir de fondo, como los Juegos Olímpicos o la Unión Europea", ha apuntado.

La cantante Chanel tiene un pequeño papel secundario en la serie, pero "muy intenso": "Cuando grabamos, no sabíamos todo lo que iba a pasar y nos sorprendimos mucho cuando pasó lo de Eurovisión. Cuando sufrió ataques, todos los de 'El inmortal' la apoyamos mucho".

Además de García y Borrás, el reparto de la serie se completa con Teresa Riott, Emilio Palacios, María Hervás, Jon Kortajarena, Jason Day y Claudia Pineda.