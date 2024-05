"Supervivientes" es un programa de televisión español producido por Mediaset España y emitido en Telecinco. Es un reality show en el que un grupo de concursantes debe sobrevivir en una isla desierta o en condiciones extremas durante un período de tiempo determinado. Los concursantes enfrentan diversos desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y compiten entre ellos para permanecer en el programa y ganar premios.

La edición de este año está dando mucho que hablar En medio de continuas idas y venidas en su paso por la isla de 'Supervivientes', Kiko Jiménez y Laura Matamoros se enfrentan al puente de la concordia en el que finalmente ambos decidieron fundirse en un abrazo demostrando el gran cariño que se tienen.

A pesar de los muchos momentos que compartieron juntos en Playa Limbo, la pareja aprovechaba la ocasión para echarse en cara muchos de sus desencuentros que han hecho que su relación se enfríe cada día más.

Mientras que Laura aseguraba que ha sentido 'puñales por la espalda' por parte de Kiko, el colaborador de televisión revelaba que se saltó las normas del concurso compartiendo con Laura una hamburguesa. "Me llegaste a echar en cara dos granos de arroz, cuando la noche anterior cuando me comí una hamburguesa que gané te di más de la mitad. España tiene que saber que yo ese día me salte las normas" confesaba Kiko. Muy sorprendida por la confesión de su compañero Laura se mostraba orgulllosa de no haber aceptado esa hamburguesa porque sabía que se lo iba a echar en cara. "Esto se llama juego sucio" sentenciaba la concursante.

Echando la vista atrás y recordando los momentos que compartieron en el inicio del programa en Playa Olimpo, Laura y Kiko volvían a mostrar su lado más conciliador. "Respetando lo que tienes fuera te quiero muchísimo, lo que tenemos es un amor-odio como si fueras mi hermano. Con respeto a Sofía para que no se ofenda, te quiero" le decía Laura a su compañero."Quiero que seamos como antes, llevarnos bien. No me gusta llevarme mal contigo" le respondía Kiko antes de fundirse en un tierno abrazo a modo de reconciliación.

Tras la reconciliación, Diego Matamoros volvía a poner el foco en la relación de su hermana con Kiko comentando: "Los que se pelean se desean". Tras estas palabras, también Maite Galdeano daba su opinión: "Tu hermana mete mucho ruido, Kiko ha sido muy coherente".