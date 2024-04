Belén Esteban es una incondicional de Isabel Pantoja y lo ha vuelto a demostrar al no perderse el último concierto de la tonadillera en el Wizink Center. Sin embargo, lo que iba ser una noche entre amigos, acabó siendo un altercado en el que incluso tuvo que intervenir el equipo de seguridad del recinto.

Sin embargo, todo quedó en una anécdota y la Esteban fue una más disfrutando del 50 aniversario de la madre de Kiko Rivera sobre los escenarios.

Altercado

Belén Esteban no se quiso perder la gran noche madrileña de Isabel Pantoja. El concierto de la tonadillera en el WiZink Centre de Madrid reunió a numerosos famosos, desde Rosa Benito a Hiba Abouk y, como no, la inconfundible princesa del pueblo, que, además de ser una incondicional de la madre de Kiko Rivera, quiso estar al lado de su gran amiga Anabel Pantoja en una de las citas más importantes de Isabel Pantoja en el contexto de su gira '50 Aniversario'.

La que fuera colaboradora del extinto 'Sálvame' disfrutó de lo lindo, al tiempo que protagonizó un pequeño altercado con los responsables de mantener la seguridad del recinto y garantizar que el concierto masivo y por todo lo alto de Isabel Pantoja se desarrollara a la perfección.

No estuvo sola. Belén Esteban acudió al concierto de la tonadillera acompañada de amigos con los que compartió coreografías y risas, así como de su incondicional marido, Miguel Marcos. Sin embargo, no todo fueron momentos de disfrute. No, por lo menos, para el resto de asistentes, a tenor de varios testigos presentes en el lugar y de un vídeo que ha corrido como la pólvora en X, la antigua Twitter, y que ha desatado la crítica de los usuarios.

En él se puede ver a la excolaboradora de Telecinco al frente del escenario después de abandonar su asiento, que se encontraba en las butacas más alejadas de la primera fila. En un momento de euforia, la de Paracuellos se colocó delante de los asistentes que habían pagado por ese lugar privilegiado desde el que disfrutar del concierto de Isabel Pantoja casi de tú a tú. Desde ahí, cantó como la que más el tema que interpretaba la tonadillera y la aplaudió muy emocionada una vez hubo terminado. Según varios medios (que no han identificado ninguna fuente), fue su marido el responsable de sacarla de ahí y llevarla de nuevo a su asiento.

Pero, por lo visto, ahí no quedó la cosa. De acuerdo a la usuaria de X que ha compartido el citado vídeo, "la actitud exhibicionista de Belén Esteban, en busca de notoriedad, provocó las advertencias del personal de seguridad hasta que fue retirada".