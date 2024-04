Bertín Osborne vuelve a la actualidad. Desde que tuviera, supuestamente, a su séptimo hijo con Gabriela Guillén, su paternidad ha estado en el punto de mira no solo por este hecho en sí, sino por la mala relación con la que fuera su expareja. La paraguaya sigue adelante sola con su hijo -del que se desconoce su nombre- y la prueba de paternidad aún no tiene resultados definitivos.

Si bien dejó claro desde el principio que "no quiero ejercer de padre", giro radical en su postura. "Tengo una responsabilidad, tengo familia, hijos, nietos...". El cantante podría haber cambiado de opinión, tal y como ha confesado a la periodista Beatriz Cortázar, que ha hecho público en "Y ahora Sonsoles" que "si queda demostrado que el bebé es suyo tendría trato con él". En este sentido, Cortaza manifesta que "se da cuenta de los errores que ha cometido".

Su peor momento

Tras varios días encerrada en su casa junto a su hijo recién nacido, Gabriela Guillén se ha dejado ver en solitario y ha hecho una petición a la prensa que se encontraba en las inmediaciones del portal de su vivienda. Muy afectada y sin poder evitar las lágrimas, la fisioterapeuta ha asegurado que está "fatal" y que lo único que quiere es "criar a mi hijo tranquila".

Los apoyos y las críticas a Bertín Osborne tras su negación a ejercer de padre presente con el hijo de Gabriella Guillén no dejan de sucederse. En esta ocasión ha sido su íntima amiga, Norma Duval, la que se ha pronunciado al respecto. "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, he estado con él hace poco, yo a Bertín le adoro. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar" comentaba cuando el equipo de Europa Press le preguntaba por él.

Norma comentaba que se conocen desde "hace más de 40 años que somos amigos, que no nos vemos todos los días pero nos tenemos cariño de siempre" y defendía que "en su momento ya hizo unas declaraciones que me gustaron mucho no sé porqué le tiene que criticar cuando él dijo me voy hacer cargo si el niño es mío, pues más correcto no se puede ser."

Además, la Socialité aseguraba que "respeto a las mujeres, soy mujer por lo cual no tengo nada que decir sobre esta persona" refiriéndose a Gabriela "a la que no tengo el gusto de conocer, pero yo como amiga de Bertín creo que él lo que ha dicho me ha gustado y por supuesto le defiendo, claro que sí".

"Bertín es una bellísima persona, estoy segura de que se va comportar como un caballero, no tengo la menor duda y le quiero muchísimo" terminaba diciendo, defendiendo a su amigo de todas las especulaciones que ha habido estos años sobre él y su comportamiento con las mujeres.