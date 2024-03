No todo en idílico en la vida de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Tras llevar tiempo alejados de los focos mediáticos, ahora la familia parece vivir un calvario con su hija y su último novio.

Tras haber conocido la noticia de la relación sentimental que han mantenido Juls Janeiro y Pietro Costanzia, detenido recientemnte por asesinato, las opiniones al respecto no dejan de sucederse. En esta ocasión ha sido en el programa de 'TardeAr' donde han dado más información sobre esta relación de la que Jesulín de Ubrique y María José Campanario ya tenían constancia.

"María José conoce la relación nada más empezar, está espeluznada porque ella sabe que tiene problemas con la justicia, se pone en contacto con amigos de su hija para intentar que ella entre en razón y rompan. Desde el principio de opuso a la relación" confirma Luis Pliego en el programa. En cuanto a cómo surgió esta historia de amor entre los jóvenes, el director comenta: "La relación surge en mayo 2023 a través de redes socales. Empieza en Barcelona pero hay encuentros Marbella, Turín, Milán y en Madrid. Es una relación hasta hace muy poco tiempo pero ellos seguían estando en contacto. La detención de Pietro ha truncado la relación".

Por su parte, la colaboradora Leticia Requejo asegura que ha podido hablar con Jesulín de Ubrique que, al igual que su mujer, no está nada de acuerdo con esta relación. "He hablado con Jesús, me ha dado la sensación de que no le sorprendía lo que le iba a contar, pero cuando le he dado datos, me ha colgado el teléfono y me ha dicho que no le llamemos más".