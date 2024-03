Marta Peñate, colaboradora de Supervivientes, ha decidido dar un paso más y hablar sobre su ruptura con Tony Espina. Así lo ha afirmado en una publicación en las redes sociales donde cuenta que lleva año y medio en un proceso para quedarse embarazada: "Me sentí una carga".

En su publicación, Marta pide "paciencia" a las mujeres que estén pasando por un proceso como el suyo. "Vais a vivir momentos duros, momentos en los que tendréis ganas de llorar de la desesperación y de los nervios". Y aprovecha este momento para contar que cuando le dijeron que no se había quedado embarazada, "se me pasó por la cabeza que lo podríamos dejar porque a él (por Tony Espina) le hace ilusión ser padre y a mí me está costando, me sentí una carga y lo hablé con él".

A estas palabras, el novio de Marta Peñate le respondió que "tú eres mi familia y no necesito a nadie más que tu, si tenemos hijos bien, si no los tenemos no me importan porque yo soy feliz contigo, no necesito más".

Tal y como explicó, "esas palabras me aliviaron mucho... y me llamaréis tonta, pero no sabéis lo jodidamente duro que es este proceso, os lo cuento porque sé que muchas habréis pensado lo mismo... no tengaís inseguridades. Lucha e inténtalo, pero no seáis duras con vosotras mismas. Si no es a la primera, será a la segunda, e incluso puede que a la quinta, pero por ese camino no os autodestruyáis con vuestos pensamientos. Lo lograremos".

