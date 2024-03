Los fans de Jessica Bueno están de enhorabuena. La modelo se ha embarcado en un proyecto que permitirá a sus seguidores usar su ropa. La sevilla da una segunda vida a sus prendas de vestir y ha abierto su propia venta en una conocida aplicación de ropa de segunda mano. Entre las piezas se encuentran muchas que ella misma reconoce que, al no ser su estilo, nunca ha llegado a ponerse. Además, hay otras que "os sonarán mucho porque las llevé en Gran Hermano Vip", es decir, el escenario en el que comenzó su historia de amor con Luitingo.

La joven abre las puertas de su armario para obtener así una nueva inyección de ingresos y, a su vez, contentar a sus fans. Vestidos, faldas, blusas, tops desde 10 a 300 euros. Un auténtico mercadillo con las marcas que usa Bueno y que muchos ya tienen en su armario gracias a este sistema de compraventa.

Su historia de amor

Aunque su relación comenzó con una amistad durante su paso por 'Gran Hermano VIP', la historia de amor de Jessica Bueno y Luitingo se consolida cada día desde que salieron del reality. Tanto es así y tanto algodón de azúcar se respira en su relación que una de las últimas stories en Instagram de la modelo no ha pasado por alto un detalle muy importante de la fotografía: en ella se ve a una Jessica radiante, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de oreja a oreja mientras le da la mano a Luitingo. En esa mano llama la atención un potente anillo, aparentemente de compromiso, con un gran brillante donde puede leerse: "Te quiero muchísimo, mi Jessi, siempre te cuidaré".

El anillo lo lleva precisamente en la mano izquierda, el lugar por excelencia de los anillos de compromiso.

Ella, en Bilbao con sus tres hijos

Después de pasar sus primeras Navidades juntos en Sevilla, con el inicio de 2024 llegaba su separación, ya que la modelo debía regresar a Bilbao -donde reside- con sus tres hijos.

Demostrando que la distancia no es un obstáculo para que noviazgo funcione a la perfección, y tras asegurar que no le importaría mudarse a la ciudad vasca para estar al lado de su chica, el cantante andaluz ha aparcado sus compromisos para hacer su primera visita al que podría convertirse en su nuevo hogar en un futuro próximo.

Tal y como compartió ilusionado con sus seguidores en redes sociales, el viernes 12 Luitingo viajaba a Bilbao y protagonizaba un apasionado reencuentro con Jessica que ahora os mostramos en exclusiva. Besos, caricias y sonrisas que reflejan lo enamoradísimos que están y su felicidad por volver a estar juntos.

A pesar de la discreción con la que siempre ha intentado llevar su vida privada, la ex de Kiko Rivera ha encontrado en el cantante al mejor compañero que podría imaginar y, aunque en un principio se resistía a admitir sus sentimientos, ya no duda en gritar a los 4 vientos que siente por Luitingo "un amor adolescente" que pensaba que nunca podría experimentar.

Y qué mejor prueba que los primeros besos apasionados de la pareja, captados en exclusiva por las cámaras de Europa Press en el aeropuerto de Bilbao. Y no solo eso, ya que las risas, los abrazos y los gestos de cariño que intercambiaron después de varios días sin verse no dejan lugar a dudas: ¡Enamoradísimos!

Ruptura

Jessica Bueno y Pablo Marqués confirmaron la ruptura tras la expulsión de la concursante de 'GH VIP'. Parece que la cercanía que ha tuvo con Luitingo pasó factura a su noviazgo y el modelo esperó a que estuviese fuera del reality para zanjar todo lo que tenía con ella.

"Me he cansado de escuchar mentiras" comenzaba diciendo el modelo, que ha esperado a que salga Jessica del concurso para romper su silencio: "Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además, no quería. Ahora sí quiero".

Cuando Jessica salió expulsada "hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella", aseguraba y además, dejaba claro que "he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo, pero a partir de ahí puedo hacer lo que me apetezca con mi vida".