Pablo Marqués, el ex de Jessica Bueno, está enamorado de nuevo. Un mes ha pasado desde su ruptura con la modelo, tiempo suficiente para que haya conocido en profundida a la modelo Sandra Imán, con quien ha sido pillado en actitud cariñosa.

Cuando la también ex de Kiko Rivera entró en la casa de GH VIP 8, ambos llevaban saliendo cuatro meses. Él defendió siempre su amor por la concursante y su apuesta por ella por encima de todo, sin embargo, las actitudes de ella con Luitingo presagiaban lo peor. De hecho, ambos ahora están juntos.

Jessica y Luitingo

Jessica Bueno y Luitingo están pasando las Navidades juntos. La modelo ha viajado a Andalucía para conocer a la familia política y pasar juntos estas fechas. Cuenta de ello dan en sus redes sociales, donde ya proclaman sin tapujos su amor.

Así rompió Pablo

Después de muchas especulaciones sobre si seguían juntos o no, Pablo Marqués fue el que confirmó que su relación con Jessica Bueno había terminado tras la expulsión de la concursante de 'GH VIP'. Parece que la cercanía que ha tenido con Luitingo ha pasado factura a su noviazgo y el modelo ha esperado a que estuviese fuera del reality para zanjar todo lo que tenía con ella. Pablo ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales para acabar con todas las informaciones que han salido a la luz y sobre todo, para que no se le pregunte más a Jessica por su relación con él y que esta no juegue al despiste.