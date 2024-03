Bertín Osborne da marcha atrás. El cantante y presentador de 69 años cambia de opinión. Después de decir que se desentendía del hijo de Gabriela Guillén y que no tenían ninguna intención de ejercer como padre fuera o no su hijo, ahora donde dice "digo" dice "Diego". Giro sorprendente en su postura y parece que ahora sí estaría dispuesto a conocer y tener relación con el bebé. Eso sí, siempre y cuando se desmuestre que es su hijo biológico una vez que las pruebas de paternidad tengan la última palabra.

El notición lo ha dado la periodista Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', donde ha dejado sin palabras a todos con este drástico cambio de rumbo de la historia entre la expareja.

Al parecer, Bertín "habría asumido los errores cometidos", que pueden estar pasándole factura a su vida pública e incluso a con sus fans más incondicionales.

Nuevos romances

El cantante está otra vez de actualidad, tras salir a la luz una nueva amante y la demanda de paternidad presentada por Gabriela Guillén.

Alejada de los focos desde que reside en Marbella, Marcia Di Lele reaparece para 'destapar' a Gabriela Guillén. La ex de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', que asegura que tuvo un 'affaire' con Bertín Osborne cuando estaba casado con Fabiola Martínez, desvela cómo la paraguaya habría "programado" todo para saltar a la fama y cómo ella habría advertido al cantante de las intenciones de su entonces 'amiga especial'.

"Bertín es una persona maravillosa y tengo una relación con él de amigos, y yo le alerté de todo. Nosotros no teníamos una relación de pareja, era una relación de atracción porque estaba pasando un bache sentimental con Fabiola; pero al mismo tiempo que estaba conmigo, he visto llamadas entrantes en su móvil de Gabriela Guillén. Tenemos amigos en común, y yo sé que ella le estaba haciendo fotos a Bertín desde el primer momento" asegura.

"Yo le avisé porque no me parecía justo y él me dijo, 'es imposible, es imposible'. Pero ella ya lo tenía ahí todo hecho, ahora se va de pijita pero detrás de esto hay muchas cosas, muchas cosas que vosotros no sabéis" añade, revelando que "Gabriela se quedó callada hasta el último momento, pero quiere protagonismo, ha tenido el niño y ahora está soltando todo". "Ella programó todo esto, Bertín en ningún momento dejó de ayudarla, le ha dejado dinero pero no sabía que iba a pasar todo esto" apunta.

Sin embargo, aunque Marcia afirma que Gabriela lo planeó todo para hacerse famosa, cree que Bertín no se ha comportado bien tras el nacimiento del niño: "Es una decepción. Es un papelón lo que está haciendo porque como un hombre, como un buen macho, tenía que ir a al menos a llevar un ramo de flores a Gabriela, a mirar al niño, y luego para adelante con el ADN".

Guerra abierta

No es el único tema sobre el que nos ha hablado la brasileña, que para nuestra sorpresa ha denunciado a una de las concursantes de 'Supervivientes 2024', Lorena Morlote. "Compré un local al lado del suyo y me dijo que era para hacerle la competencia y la he denunciado por amenazas, maltrato psicológico a mí, a mi hijo y a mi marido". He tenido que cerrar el local desvela, asegurando que pese a su guerra va a votar para que gane el reality porque la peluquera de los famosos le debe dinero. "Le dejé prestados 5000 euros, son míos, que me los pague" sentencia.

Marcia también se ha pronunciado sobre la guerra mediática que mantienen Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada, con la que ella protagonizó más de un enfrentamiento después de ser pillada en actitud cariñosa con 'El Chatarrero' cuando era novio de la diseñadora. Y tiene claro a cuál de las dos apoya: "Carmen Lomana es Carmen Lomana. Carmen es una mujer educada, es una mujer muy pija y la quiere mucha gente. Me quedo con ella, es un encanto de persona. Sin comparaciones por favor".