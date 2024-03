La ausencia de imágenes juntos en redes sociales desde hace mes y medio encendió todas las alarmas entre los seguidores de Amelia Bono y Manuel Martos. Y tras varios días de intensos rumores de crisis en los que la pareja optó por el silencio, era la revista ¡Hola! la que este martes confirmaba la separación entre la hija de José Bono y el hijo de Raphael después de 15 años de matrimonio y 4 niños en común.

Citando a fuentes cercanas, la publicación revelaba que había sido una decisión amistosa y de mutuo acuerdo y que, a pesar de la tristeza lógica de toda ruptura, la máxima prioridad de ambos son sus hijos -Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime-, pasar página y comenzar esta nueva etapa, marcada por la cordialidad y el cariño, cuanto antes.

Una separación que confirmaba horas después Amelia, asegurando que se llevan "fenomenal" y que lo único que piden es "tranquilidad" y que les dejemos "tranquilos" por sus 4 pequeños, lo más importante en estos momentos.

Ahora es Manuel el que da un paso al frente y rompe su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press. Muy entero a pesar de que no está siendo un trance fácil, el director general de Virgin Music ha revelado que "todo está bien, de verdad". Confirmando que su ruptura es un hecho con un escueto "sí, sí", afirma que tanto Amelia como él "estamos muy bien. La familia muy bien, los niños que es lo más importante muy bien y ya está, de verdad, todo está fenomenal. Todo está bien y todo va a estar fantástico".

La historia se repite con Ana Soria

Esta tarde han saltado las alarmas en otra de las parejas más seguidas de nuestro país. Ana Soria, pareja de Enrique Ponce ha borrado todo rastro de sus imágenes del torero en su cuenta de Instagram. La joven, que hasta hace unos días compartía de manera esporádica sus fotos con el torero, ha eliminado por sorpresa cada una de las instantáneas que tenía con él. Lo que sí parece que se ha mantenido son los reels en los que aparece cada uno.

Este motivo ha hecho saltar las alarmas entre los seguidores de la pareja, que se han hecho eco de la ausencia de imágenes de ambos.

Todo ello, semanas antes del gran regreso de Ponce a los ruedos. Dos años después de anunciar su retirada por sorpresa, Enrique Ponce vuelve a los ruedos. Será este 2024 cuando reaparezca en plazas especialmente significativas en su carrera, en las que toreará por última vez antes de decir adiós al mundo del toro. Va a ser mi última tarde como torero y yo quería que fuera Valencia. Echo la vista atrás y parece todo como un sueño (...) Empecé muy jovencito y lo que siempre he hecho toda mi vida ha sido torear, vivir el toreo, y eso es lo que he hecho toda mi vida y aunque me vaya el torero no morirá nunca" ha confesado emocionado durante la presentación, asegurando que aunque suene a tópico, "no podría imaginar todo lo que yo he conseguido a lo largo de estos años".

"Me he dado cuenta de que ha pasado cuando dejé de torear, que lo hice un día para otro. Han pasado 2 años, he estado desconectado, a lo mejor me hacía falta también, cuando miraba para atrás yo pensaba '¿yo he sido capaz de hacer todo eso?', una cosa extraña. Y cuando ves esto en el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido realmente" ha reconocido.