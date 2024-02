¿Consideras que el agua del Lago de Sanabria está fría? ¿Y en invierno? ¿Te bañarías en el Lago en invierno? Siempre los hay más frioleros y quienes no le temen a nada. El último caso es el de Wilbur, el conocido acróbata del Grand Prix. El gimnasta bigotudo que camina al estilo Charlot, se ha atrevido a darse un chapuzón en las gélidas aguas del Lago de Sanabria a finales del mes de enero.

¿Por qué? Por diversión y como promoción de su actuación en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, donde actuó el pasado viernes. "Yo reivindico el término payaso y hago el tonto en tres dimensiones", nos comentaba en esta entrevista.

No obstante, no es la primera visita de Wilbur a Zamora. Buceando en la hemeroteca hemos encontrado que el acróbata participó en el II Festival Internacional de Teatro de Calle con una actuación en La Marina.

Vídeo del chapuzón de Wilbur en el Lago de Sanabria:

Su hazaña ha recibido comentarios de todo tipo en redes sociales, con usuarios que han identificado el idílico rincón de Zamora hasta quienes se han percatado de un pequeño fallo en la publicación del acróbata, quien ha escrito "Lagos de Sanabria" en vez de "Lago de Sanabria" en singular. Y tú, ¿te atreverías?

"El Lago de Sanabria. Precioso!" "El Lago de Sanabria... SIEMPRE" "Pero si el agua está fría hasta en verano, ¿cómo sobrevives?" "Jajajaja ¡Grande Wilbur! ¡Solo un apunte! El Lago de Sanabria (1 solo, en singular, ¡el más grande de España de origen glaciar!)" "Gripe entró al chat, sécate bien, por Dios" "Ahora comprendes el efecto cacahuete????"

¿Quién es Wilbur?

Con el gimnasta bigotudo y de pelo en pecho que pone la nota cómica al programa. El nombre real de la persona que hace de conejillo de indias antes de que dé comienzo cada prueba del 'Grand Prix' y que camina al estilo Charlot es Víctor Ortiz. Como él mismo confesó en la presentación del 'show', con este trabajo ha hecho un sueño realidad, porque era un seguidor acérrimo. "Soy fan desde pequeño, me encantaba el 'Grand Prix'. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar. Pero no tengo pueblo. Haré las pruebas, me dejaré fluir…", anunciaba poco antes de demostrar su flexibilidad y agilidad, ya que sus volteretas y saltos están a la orden del día en cada emisión del concurso.

El nuevo equipo de presentadores del 'Grand Prix' estará conformado por Ramón García, Cristinini, una reconocida 'streamer' y presentadora, y Michelle Calvó, talentosa actriz española

En sus primeras apariciones en vídeos compartidos por el concurso, Wilbur ha demostrado su habilidad para domar a la nueva mascota del programa, el dinosaurio Nico, comunicándose con él en inglés, el único idioma que habla el peculiar reptil del Cretácico.

El aspecto de Wilbur es inconfundible, vistiendo un mono deportivo de tirantes que llega hasta las rodillas, con medias blancas subidas, una cinta roja en la frente, deportivas, muñequeras, gafas y un característico bigote.

Campeón de gimnasia

Su buena forma física se la debe a su pasión por la gimnasia, que comenzó a practicar cuando tenía solo 5 años. Sus buenas dotes para el deporte le llevaron a competir a un alto nivel hasta que, a los 22 años, sufrió una lesión que le obligó a dejarla. En el camino, se colgó hasta una medalla como campeón de España.

Se suele decir que cuando una puerta se cierra otra se abre, y eso fue lo que hizo Ortiz. Si no podía dedicarse profesionalmente a la gimnasia, probaría en el mundo del espectáculo, ya que una de sus metas era convertirse en payaso. Junto a un amigo montó su primer 'show', en el que mezclaba teatro, circo y humor: 'Piti y Wilbur'. Mientras, iba colando vídeos virales en internet haciendo acrobacias de lo más cómicas.

También ha tenido tiempo para compatibilizar estos trabajos con colaboraciones como actor en publicidad y doble de películas. En su currículum figuran filmes como 'A todo tren. Destino Asturias', de Santiago Segura, o 'El refugio', de Macarena Astorga. Y, aprovechando sus aptitudes físicas, incluso ha colaborado con el Circque du Soleil como acróbata.