Una semana después de arremeter contra su hermano Francisco Rivera en '¡De Viernes!' y de que el torero haya dejado claro que por el momento no hay ninguna posibilidad de reconciliación, Julián Contreras Jr. está de nuevo en el ojo del huracán.

'Fiesta' ha revelado que el hijo de Carmen Ordóñez ha sido desahuciado del piso en el que vivía en Móstoles con su padre, Julián Contreras, después de no pagar el alquiler durante más de dos años. El propietario del inmueble ha hablado con el programa y ha afirmado que ha vivido "un verdadero infierno", asegurando que incluso le dio un infarto por culpa de Julián.

Deuda

Según han relatado, padre e hijo dejaron de pagar en 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19 y, aunque en un principio tuvieron "manga ancha porque era un momento complicado para todos", "pasaron los meses y la cosa no cambió". Y tanto es así que el pasado mes de febrero -cuando acumularían una deuda cercana a los 20.000 euros- fueron desahuciados.

Algo que ha provocado que Julián reciba durísimas críticas, ya que en este tiempo ha concecido varias exclusivas en prensa escrita y ha visitado varios platós de televisión, por lo que muchos no entienden que no haya pagado el alquiler; algo que, por cierto, no es la primera vez que le pasa, ya que en 2018 también les echaron de otro piso por no hacer frente a las mensualidades.

A pesar de que por el momento no ha dado la cara para defenderse, sí ha dado su versión a través de Alexia Rivas. La colaboradora ha intentado justificar al hermano de Fran Rivera en 'Vamos a ver' y ha explicado que Julián dice que sus caseros "están en su derecho de reclamarle el alquiler en los juzgados" pero cree esto no justifica que hayan "empapelado su barrio con carteles, le acusen de provocarle un infarto y hablen en televisión de la relación que tiene con su padre".

"Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, no es el único que no puede pagar el alquiler y él se siente mal por estar en esta situación" ha añadido la tertuliana, revelando que tras las declaraciones de los propietarios de su piso, el hijo de Carmen Ordóñez ha tomado medidas legales y les ha demandado "por acoso y coacciones".

Fran Rivera manda un mensaje a su hermano

Un complicado trance sobre el que Francisco Rivera se ha pronunciado en el desfile de la firma de su mujer Lourdes Montes, 'Mi abril', en el Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF. Acompañado por su hija Cayetana y por el novio de ésta, Manuel Vega, el extorero no se ha perdido detalle de las propuestas de la diseñadora para la próxima Feria de Abril y, de lo más concialiador, ha mandado un mensaje a Julián.

"Creo que se ha dicho todo, hablar de lo mismo, volver a remover... Ha hablado todo el mundo y está claro, todos en nuestro sitio. Le deseo mucha suerte, que le vaya bien a todo el mundo, mucha salud" ha comentado refiriéndose a su hermano sobre el que confiesa que no quiere seguir hablando porque "es un tema que no ayuda a nadie".

Con un largo suspiro, Francisco ha reconocido que deja la puerta abierta a un hipotético acercamiento a Julián, "sí, por supuesto", pero no ha dudado en dejar claro con gestos y una sonrisa que, de reconciliarse, será en un futuro lejano.