La guerra en el seno de la familia Ordóñez, lejos de cesar, se intensifica, y con ella se están desvelando y aireando situaciones familiares que se vivieron cuando Carmina Ordóñez, madre de los hermanos enfrentados, vivía sus peores momentos por sus adicciones y enfermedad. Fran Rivera y Julián Contreras no parecen dispuestos a enterrar el hacha de guerra, y la caja de los truenos sigue abierta de par en par.

Ahora ha sido Julián Contreras, hermano pequeño de Fran Rivera por parte de madre, el que ha contraatacado volviendo a cargar contra Fran Rivera, después de que el torero le replicase con palabras muy duras

"Es un tipo muy ignorante, el pobre no da para más", llegó a decir Fran Rivera sobre Julián Contreras. Previamente, este había estallado contra su hermano mayor por sus palabras hablando sobre la enfermedad y los problemas de adicciones de Carmina Ordóñez, madre de ambos. El torero habló del tema en "¡De Viernes!", el programa de Telecinco.

"No soporto la distorsión de Francisco al hablar de la relación de nuestra madre con las drogas. Mi hermano no vio nada de eso ni tiene ni idea. Mi hermano habla de lo que pasaba con mi madre en el ámbito social, pero se tenía que haber preocupado es de lo que le pasaba en soledad, cuando se tomaba 40 pastillas porque su vida le atormentaba y no podía dormir. Él no llega a eso porque es un tipo muy ignorante y el pobre no da para más", replicó Julián Contreras a Fran Rivera.

Fue después de estas palabras cuando el matador de toros llamó "ignorante" a su hermano pequeño y le replicó duramente: “¿Te crees que es el día hoy para hablar de esto? Muchas gracias por estropearme el cumpleaños, eres un encanto”.

Lo cierto es que los vaivenes en la relación entre Fran Rivera y Julián Contreras vienen de lejos y han sido constantes, pero la guerra ahora se ha intensificado más que nunca.

El último en atacar ha sido Julián Contreras en la última emisión de "¡De Viernes!". Contreras vuelve a llamar "machista" a Fran Rivera tras su sonada polémica con María Patiño, pero va más allá, y ahonda en sus reproches al torero por su actitud cuando la madre de ambos, Carmina Ordónez, atravesaba sus peores momentos previos a su fallecimiento.

Contreras no entiende que Fran Rivera hable de la enfermedad y adicciones de su madre como algo "durísimo", pues critica que estuviese más bien ausente. "Cuando le escucho hablar y dice 'fue durísimo', me pregunto '¿qué fue durísimo?', porque yo no le vi...", critica Contreras, que asegura que fue él quien tuvo que pasar los momentos más duros junto a su madre, en los que echó en falta el apoyo de Cayetano y Fran Rivera. Si bien, a Cayetano lo justifican porque "estaba viviendo un mal momento".

Al descubierto lo que pasó en los peores momentos de Carmina Ordóñez

Julián Contreras fue más allá en "¡De Viernes!" y acusó a Fran Rivera de desentenderse de los tratamientos de su madre, no queriendo apoyar económicamente sus terapias cuando atravesaba sus peores momentos. Sin embargo, Contreras aclara que, bajo su punto de vista, el problema de su madre con las drogas no es tal y como lo describe Fran Rivera: “No es cierto que mi madre fuera una drogadicta”.

En cualquier caso, aunque los reproches entre hermanos hunden su raíz en la crisis de salud que vivió Carmina Ordóñez, Julián Contreras quiso aclarar que el punto de inflexión se produjo en la boda de Cayetano Rivera con Eva González: “Mi relación con Fran se rompe tras la boda de Cayetano. Me voy de la boda porque me siento incómodo y disgustado”.