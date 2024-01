Esos días se ha hecho público que el hermano de Rocío Jurado tiene una importante deuda con Hacienda que podría hacerle perder la herencia que le dejó la cantante. Una información de la que se ha estado hablando en los diferentes programa de Telecinco, cadena en la que se supone está vetada toda la familia de la más grande. Ante esto, Chayo Mohedano no ha podido más y ha acabado estallando contra la cadena: "Tenéis en plantilla a muchos que deben muchísimo dinero a Hacienda".

Y es que la cantante no puede entender porqué la toman ahora con su padre, asegurando que "nos tienen de comodines cuando no tienen temas, mintiendo, cobrando por mentir, por hacer daño y rellenar horas en los programas de televisión". Además, considera que dentro de la cadena, hay hasta "altos cargos" con importantes deudas con Hacienda de los que no se habla.

Sigue la cantante asegurando que "sois vosotros los que nos necesitáis y vendéis haciendo partícipe a la gente que consume vuestras mentiras". Y culpa directamente a la cadena, que no a las productoras, porque "vosotros lo permitís, cuentan una vida ficticia de mi tía Rocío y lo permitís, permitís que se nos culpe de todos los problemas de mi prima, la universal (en clara alusión a Rocío Carrasco), permitís que se nos insulte y que vuestro poder nos enmudezca porque os interesa".

Ante todo esto, Chayo Mohedano aseguró que seguirá sin trabajar para esta cadena, a pesar de que la sigan llamando.

Rocío Jurado

Rocío Jurado, la inolvidable cantante nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, dejó una huella imborrable en la música española. Su nombre real, Rocío Carrasco Mohedano, resonaba con un talento natural que se reveló en los años sesenta, cuando a la edad de 16 años ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal. Este fue solo el comienzo de una carrera que la llevaría a la cima del panorama musical español.

El año 1968 marcó un hito importante en la carrera de Rocío Jurado con el lanzamiento de su álbum debut, "Rocío Jurado canta a España". Este trabajo, que presentaba canciones populares de diversas regiones de España, la catapultó al estrellato y la consolidó como una de las artistas más queridas del país.

A lo largo de su prolífica carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes, acumulando millones de copias vendidas en todo el mundo. Su versatilidad no se limitaba solo al ámbito musical, ya que también se destacó como actriz, participando en varias películas y series de televisión que contribuyeron a su estatus de ícono.

Más allá de sus logros artísticos, Rocío Jurado se distinguió por ser una voz valiente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. En una época en la que la diversidad sexual era un tema tabú en España, Rocío Jurado abogaba públicamente por el respeto y la aceptación de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

La vida personal de Rocío Jurado estuvo marcada por tragedias, como la pérdida de su hermano en un accidente de tráfico en 1984 y el grave accidente de tráfico que sufrió su esposo, el torero José Ortega Cano, en 2006. Además, enfrentó con coraje y determinación una batalla contra el cáncer, que finalmente la llevó a su fallecimiento en 2006 a los 61 años.

El legado de Rocío Jurado persiste más allá de su partida física. Su música sigue siendo una fuente de inspiración para artistas y admiradores, y su impacto trasciende generaciones, recordándonos no solo su inigualable talento, sino también su valentía y defensa de la igualdad.