Es un clásico de la Navidad: el tradicional mensaje del rey Felipe VI durante la Nochebuena. ¿Eres de los que no se lo pierde nunca o más bien pasa de largo en tu agenda festiva?

Si eres del primer grupo, has de saber que el discurso se emitirá este domingo 24 de diciembre a partir de las 21:00. La retransmisión oficial correrá a cargo de RTVE y podrás seguirlo en todos sus canales: La 1, La 2, en TVE Internacional y Canal 24 Horas. No obstante, el tradicional mensaje de Felipe VI se emitirá través a también de señal compartida en Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, así como todas las cadenas autonómicas, a excepción de TV3 y EiTB, que han decidido un año más no emitir el discurso del monarca. Asimismo, se podrá seguir por la página web de la Casa Real y por las distintas redes sociales.

Por noveno año consecutivo, Felipe VI repasará la actualidad nacional con un mensaje navideño cargado de buenos deseos para todos los españoles. Todo apunta a que este año vuelva a enviar un mensaje a la unidad de España en el marco de la ley de Amnistía, en pleno trámite parlamentario.

Lo que no se ve

La redacción estará cuidadísima al detalle, como de costumbre y como ya ocurriera con Juan Carlos I. Su elaboración corre a cargo de Zarzuela y Gobierno, que lo redactan de forma conjunta con la supervisión y el beneplácito tanto de Felipe VI como de la reina Letizia, que también revisa el texto como periodista que es.