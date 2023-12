La gran actuación final ha llegado. Hay mucho trabajo detrás y las chicas han sufrido momentos de altibajo, pero son conscientes de para qué entraron al programa y de que este momento era el más importante de todos. No valían excusas. Era hora de dejar los nervios y dejar de lado físicos o inseguridades, para realizar un baile y terminar con un desnudo por una buena causa.

Las chicas han recibido el apoyo de algunos participantes de 'Desnudos por la vida', como Cristóbal Soria o Bosco, que ya pasaron por lo mismo y que les han dado algunos consejos antes de salir al escenario. Algo que les ha venido especialmente bien. Anabel Pantoja, Laura Matamoros, Jenny Llada, Samanta Villar, Marisa Jara y Soraya Arnelas han salido al escenario dispuestas a darlo todo. "¡Con todos ustedes, las maravillosas protagonistas de 'Desnudas por la vida'!", gritaba Jesús Vázquez eufórico. Las participantes mostraban muchos nervios al tener que hacer como si fueran bailarinas sin realmente serlo, y más porque tenían que desnudarse delante de todos y todas. Y sobre todo, porque enfrente tenían público y a sus familiares, algo que imponía. Todas han ensayado duro y al subirse al escenario se han transformado completamente para dar lo mejor de sí mismas. Y es que lo que está claro es que en pocos días han crecido mucho tanto individualmente como colectivamente y han formado una verdadera familia.

Jesús Vázquez se rompe

Pero antes de este momento de euforia se han vivido recuerdos tristes que han aflorado las emociones y las lágrimas. A pocos días de la actuación final, las participantes de 'Desnudas por la vida' tenían una misión que les pidió la profesora de coreografía, actriz y cantante Sonia Dorado: llevar una foto de pequeñas, para de esta manera poder hablar un poco de sus primeros recuerdos que tenían. Pero hay alguien que no se ha escapado de esto y es Jesús Vázquez. De hecho, cuando todas las participantes ya habían enseñado su foto, ha sido la propia Sonia la que le ha preguntado al presentador si había traído foto.

Jesús Vázquez se ha quedado sin palabras: "Le he dicho a mi marido que me mandara una pero no se ve casi... Y la que me ha mandado es que... bueno venga". Jesús Vázquez se ha quedado mudo, visiblemente emocionado. "Es una foto con mi madre", añadía. Las participantes le han preguntado que dónde era y el presentador ha recordado que "en Galicia, cuando éramos muy pequeñitos".

"No puedo hablar de esto de verdad", ha dicho muy emocionado. Todas se han volcado con él al ver que le costaba mucho expresar lo que sentía, pero finalmente se ha lanzado: "No pero ahora sí quiero hablarlo. Cuando pierdes a alguien querido es muy difícil superarlo y mi madre ha muerto hace muchísimos años. Siempre creo que lo he superado y cuando veo una foto de ella, cada día la echo más de menos". En ese momento, el presentador ha roto a llorar: "Es una cosa que no se va nunca...".

Finalmente, Jesús Vázquez ha destacado que lo que más rabia le da es que "no haya visto lo feliz que soy o que no haya conocido a Roberto".