Iba a ser un puente festivo maravilloso en la nieve, y así lo parecía por los vídeos que subió a sus redes durante esos días, pero al final se convirtió en un infierno. La víctima, la influencer Laura Escanes, quien dio la última hora de salud tras un accidentado puente: "Los viajes de esquí son peligrosos".

Y es que, como contó en una de sus publicaciones, la influencer tuvo que acudir al traumatólogo tras regresar de estas minivacaciones. Más tarde, explicó que, a consecuencia de sus dolencias, "estoy con una batamanta y el culo de lado porque no me puedo sentar ni apoyar el coxis". Ante esta situación, recomendó a sus seguidores "que no esquiéis, los viajes de esquí son peligrosos".

Periodismo

En 2015, Laura Escanes dio inicio a su periplo académico en el ámbito del periodismo al inscribirse en la Universidad Ramon Llull. Sin embargo, las complicaciones para equilibrar sus estudios presenciales con su empleo la llevaron a poner fin a esta etapa. Tres años después, en 2018, tomó la decisión de retomar su educación, esta vez optando por la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para cursar el grado en comunicación, abarcando áreas como periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual.

El debut de Laura en las redes sociales se remonta a 2012, cuando, siguiendo el consejo de su padre, creó su perfil en Instagram con la intención de compartir sus vivencias y experiencias de viaje. Desde entonces, su presencia en esta plataforma no hizo más que crecer, alcanzando la cifra de más de un millón de seguidores al cierre de 2019.

En 2015, Laura Escanes incursionó en el ámbito publicitario al colaborar con la marca de joyas mallorquina Majorica en la campaña promocional "Why Not". Al año siguiente, la vimos desfilando en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un hito especial en la vida de Laura, al ser invitada como distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, se hizo acreedora del premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Finalmente, en 2023, se dio a conocer que Laura Escanes asumirá el papel de presentadora en un programa de telerrealidad que se transmitirá en la cadena TV3.