La relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna parecía un cuento de hadas... pero nada más lejos de la realidad. Lo confirma su ruptura definitiva. Sin embargo, a pesar de que en sus redes sociales parecía no caber más amor entre ellos, en su corta relación ha habido más crisis. De la última no lograron recuperarse, de ahí el adiós.

La primera crisis de ambos tuvo lugar en agosto. De hecho, lo dejaron para darse un tiempo: un tiempo que duró un mes, ya que en septiembre se dieron una nueva oportunidad. Poco duró.

Hace apenas unas semana volvía a producirse un giro en el guión, de nuevo de la mano de la influencer. Tuvo lugar en Twitter; directo y cargado de amor. Escanes reaccionaba al galardón de su ex pareja con un mensaje conciso: "Todo contigo. Merecidísimo, y admirándote siempre".

Sin mucho más que añadir, Laura agradecía el respeto a sus seguidores en este día tan especial para ella, que no quería que se empañase por esta ruptura: "Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo". Sin querer ser muy directa, terminaba con unas bonitas palabras en relación a su noviazgo con Álvaro: "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo".

Escanes se encuentra en un momento de cuidado personal, de centrarse en los suyos y de dejarse querer. Así lo muestra en sus redes sociales donde, de vez en cuando, deja caer algún que otro detalle sobre lo que corre por su mente. En días como hoy en los que la influencer no se encuentra muy bien de salud, lo mejor es el "automimo y tan a gustito", tal y como compartía en Instagram.

Por lo demás, parece que en lo profesional está siendo uno de sus mejores momentos. Laura Escanes ha vivido durante esta semana una montaña rusa de emociones con el estreno oficial de su primer proyecto como presentadora. La Travessa es un concurso de aventura extremo filmado en Cataluña que se emite en TV3 y que para ella ha sido sin duda alguna un motivo de orgullo profesional.

Planes de boda

Lo único que el público sabe de primera mano acerca del distanciamiento entre una de las parejas del momento es lo que Laura Escanes dejó caer hace unos días por su Instagram: "En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento... pero ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según que cosas. ¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en los momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué.

La relación de Escanes y de Luna se hizo pública en la Nochevieja del año pasado y muchos ya preguntaban acerca de una posible boda -lo que para Laura sería la segunda-. Ella no tuvo reparo en contestar: "Sí, ¿por qué no? Yo creo en el amor". En cuanto a una planificación en mente, Escanes contestó que "y tanto que sí" y que eso siempre estaba en la cabeza.

Mundo académico

En el año 2015, Laura Escanes inició su travesía en el mundo académico, ingresando a la Universidad Ramon Llull para estudiar periodismo. Sin embargo, debido a las dificultades que surgen al tratar de equilibrar los estudios universitarios presenciales con su empleo, se vio obligada a abandonar esta etapa. No obstante, en 2018, Laura tomó la decisión de retomar su educación, matriculándose esta vez en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) para seguir una carrera en comunicación, que abarca campos como el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual.

El comienzo de la presencia de Laura en las redes sociales se remonta a 2012, cuando, siguiendo el consejo de su padre, creó su perfil en Instagram con el objetivo de compartir sus vivencias y aventuras de viaje. A partir de ese momento, su presencia en esta plataforma no hizo más que crecer, llegando a acumular más de un millón de seguidores a finales de 2019.

Laura Escanes incursionó en el ámbito de la publicidad en 2015 al colaborar con la marca de joyería mallorquina Majorica en la campaña promocional titulada "Why Not". En 2016, la vimos desfilando en la 080 Barcelona Fashion Week, representando a la reconocida marca Custo Barcelona. En ese mismo año, hizo su debut en la New York Fashion Week al desfilar nuevamente para la mencionada marca.

Noviembre de 2019 marcó un momento especial en la vida de Laura, ya que fue invitada como una distinguida asistente a la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el Sida.

El año 2022 fue trascendental para Laura Escanes en varios aspectos. Por un lado, recibió el premio Lifestyle en la primera edición de los Premios Ídolo. Además, se anunció su participación como concursante en el programa de Antena 3 llamado "El desafío", convirtiéndose en la segunda influencer en unirse al concurso, siguiendo los pasos de su amiga María Pombo.

Finalmente, en 2023, se dio a conocer que Laura Escanes asumirá el papel de presentadora en un programa de telerrealidad que se emitirá en la cadena TV3.