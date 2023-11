A pesar de que en un principio parecía que Laura Escanes y Álvaro de Luna podrían dar una segunda oportunidad a su relación tras su ruptura hace un mes, coincidiendo con su primer aniversario de amor, las últimas declaraciones de la influencer dejan entrever que su decisión es definitiva y por el momento no se plantea una reconciliación.

Tras las primeras semanas 'de duelo' en las que le resultaba muy complicado hablar del cantante de 'Yo quiero todo contigo', la ex de Risto Mejide se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press durante la fiesta navideña que la firma GHD ha celebrado en Madrid junto a algunas de sus embajadoras más populares, como María Pombo, Rosanna Zanetti, Rocío Osorno, Violeta Mangriñán o la propia Laura.

Rompedora con un look sexy con el que ha presumido de abdominales, la instagrammer nos ha hablado del momento de 'transición' que está atravesando tras su ruptura con Álvaro y que sin duda está marcado por el éxito en el terreno laboral: "Estoy muy bien, muy contenta, con un montón de proyectos profesionales maravilla e intentando disfrutar de cada cosa que me pasa. Al final la vida es así y que además pasen estas cosas bonitas de proyectos, las campanadas en TV3, mi programa, mi podcast... todo son buenas noticias".

Una etapa en la que, confiesa, intenta vivir "con la mayor naturalidad posible" la presión mediática que ha rodeado el fin de su noviazgo. "Rodeándome de los míos. Al final son cosas que nos pueden pasar a todo el mundo y el trabajo me hace tener la mente fría y tener hacia adelante" afirma.

Nueva ilusión

Alguien muy especial acaba de llegar a la vida de Laura Escanes. Se llama Rock y se trata de un cachorro que "se convierte en su sombra" y la sigue a todas partes. El pequeño caniche se ha convertido en uno más de su casa y en el mejor amigo de su pequeña Roma, que se mostraba muy emocionada al conocer la llegada del nuevo miembro de la familia.

Un nombre, 'Rock', con dardo especial para Álvaro de Luna, que siempre se ha considerado un amante de este género musical qué él mismo canta.

Soltería

Adaptándose a la soltería, Laura reconoce con una sonrisa que no sabría decir si se vive mejor sola o en pareja: "Ya te lo diré cuando pase más tiempo. Hay cosas buenas en las dos partes, estar en pareja y el amor para mí es maravilloso, compartir las cosas en pareja, todas las cosas buenas que te pasan es bonito y el amor me gusta mucho. Pero ahora tengo mucho tiempo para mí y para mi hija" desvela.

Una ruptura cuyos motivos tiene claro que no contará públicamente a pesar de todo lo que se ha dicho sobre ella y Álvaro -como que el artista le fue desleal- ya que, aunque admite que "hay cosas que duelen porque es inevitable", "si empezas a entrar tanto en detalles te quedas vacío". "Y al final él y yo sabemos qué hemos vivido" sentencia.

Si el cantante decidiese marcarse un Shakira y dedicarle una canción como la colombiana hizo tras su ruptura con Gerard Piqué, Laura asegura que "no lo vería mal". "Los artistas, incluso también nosotros, cuando publicamos cosas sacamos cosas que hemos sentido y vivido, para los artistas es una manera de sacar lo que llevan dentro" apunta, dejando claro que aunque su relación no funcionase, Álvaro es un artista "que le encanta", al que admira "mogollón" y del que está "súper orgullosa". "Y así va a ser" añade.

A pesar de que confiesa que "todavía tiene que pasar tiempo" para que puedan ser amigos, la influencer no tendría problema en ir a un concierto de su ex, para el que no tiene más que buenas palabras: "Hay cordialidad y cariño. Todo está bien".

Una relación 'cordial' que también mantiene con su exmarido y padre de su hija Roma, Risto Mejide, con quien asegura que "todo está bien, todo en orden". "Entiendo que me preguntéis por él, pero mi respuesta fácil, básica y la titular también es que está todo bien" ha zanjado.