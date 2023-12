Paz Padilla ha hablado sin rodeos de su etapa como presentadora de 'Sálvame'. La presentadora ha asegurado que no reniega del programa, aunque también ha aprendido que cosas ya no quiere en su vida: "No soy la misma que llegó allí hace 14 años. Las circunstancias de mi destino me cambiaron. Yo quiero calma, para mí, la felicidad es tener calma".

"Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento", ha comentado la comunicadora en el podcast 'Lo que tú digas', añadiendo que durante mucho se sintió "muy incómoda" allí: "“Me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí. (...) Ya no necesito ni dinero ni nada. Si algo he aprendido es que se necesita muy poco para ser feliz”.

"No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo", ha añadido la actriz en esta conversación que ha tenido con Álex Fidalgo en el citado espacio.

Padilla que lo pasó "muy mal" con algunas noticias que se trataron en 'Sálvame', especialmente con las que tenían que ver con los fallecimiento de Chiquito de la Calzada y Jesús Quintero, dos personas muy allegadas a ella: “Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro".

“Yo intentaba estar ahí mostrando mi humor, que es mi forma de vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar, y luego me di cuenta de que sobraba", ha dicho Paz Padilla, llegando a disculparse a los que se vieron afectados por 'Sálvame': “Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía”.

Por otro lado, Padilla también ha recordado que pidió a sus "jefes" de 'Sálvame' que rebajasen el tono: "Muchas veces. 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar? Por favor...'". "¡Anda ya!”, ha contado que le contestaron.

Su polémico despido de Mediaset tras un video "editado"

Paz Padilla también recordó su polémico despido de Mediaset por, supuestamente, por abandonar 'Sálvame' a finales de enero del 2022 tras protagonizar un fuerte encontronazo con Belén Esteban por sus palabras en un directo con Anne Igartiburu y María del Monte.

Dicho tema que se trasladó directamente al plató a 'Sálvame', momento que Padilla también ha recordado en dicha entrevista: "Hice un directo con María del Monte y Anne Igartiburu hablando de que, en aquel momento, toda mi familia tenía la vacuna puesta y todos teníamos el Covid. Yo lo había cogido por segunda vez. Dije que tuviésemos cuidado, porque nos podíamos infectar aún estado vacunados".

Según la comunicadora, supuestamente, el programa "editaron" ese vídeo, lo que originó que se le cancelase en redes por "antivacunas": "Lo expliqué en el programa: 'Señores, no soy antivacunas, no estoy en contra de ellas'. Hubo un momento en el que yo dije: 'No tengo nada más que decir' (...) Me pasó factura, claro que sí. Luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio y aquí estamos".

"¿En qué sentido?", ha preguntado Fidalgo en este punto de la conversación. "Me despidieron de Mediaset. Yo no sé si tuvo que ver eso, pero fue un efecto secundario, me imagino. No lo quiero saber, pero sucedió, evidentemente", ha admitido Padilla.