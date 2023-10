Marisa Jara ha vuelto a pasar por el hospital después de haber sido operada tras detectarle un tumor. En esta ocasión, la modelo acudió al centro sanitario para recibir los resultados de los últimos análisis, tal y como aseguró ella misma en sus redes sociales.

Y es que no han sido unos buenos meses para la modelo, que ha tenido que pasar por diversos problemas médicos. Por eso, acudir de nuevo a un centro hospitalario siempre añade cierta tensión hasta que se conocen los resultados. Finalmente, como explicó en su perfil de Instagram: "Estoy sana y estoy perfecta, no sabéis lo feliz que me siento, voy a celebrarlo".

El pasado mes de marzo, Jara experimentó una inesperada entrada en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, ubicado en Sevilla. Las razones de su ingreso estaban relacionadas con una serie de molestias que venía experimentando. Sin embargo, lo que parecía un problema menor tomó un giro inesperado.

Los médicos, tras una evaluación exhaustiva, descubrieron la presencia de un tumor. La situación requería una acción inmediata, y Jara se sometió a una cirugía de urgencia para abordar este problema de salud. Este acontecimiento desencadenó una serie de eventos en la vida de la modelo, marcando un antes y un después.

Experiencia

Decidió compartir esta experiencia con sus seguidores y ser sincera sobre lo que había atravesado. A través de una publicación en sus redes sociales, Jara decidió contar su historia en sus propias palabras. En su mensaje, transmitió su gratitud por el apoyo recibido de todas las personas que la seguían. Aunque aún se encontraba en proceso de recuperación y no tenía todas sus fuerzas, quería expresar su agradecimiento por los mensajes llenos de amor y cariño que había recibido.

En su emotiva publicación, Jara escribió: "Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte." Su valentía al compartir este momento tan personal no solo mostró su agradecimiento por el apoyo que estaba recibiendo, sino que también ofreció un mensaje de fortaleza y esperanza a quienes seguían su historia.

Tras su experiencia en el hospital y su sincera publicación en las redes sociales, Jara tomó la decisión de acudir a la televisión para relatar en detalle su vivencia. Su relato conmovedor y su coraje al enfrentar la adversidad resonaron profundamente con muchas personas. Aquellas que habían atravesado situaciones similares encontraron consuelo en su historia y se sintieron conectadas con ella. Además, su valentía al compartir sus desafíos de salud sirvió como inspiración para muchas personas que enfrentaban situaciones difíciles en sus vidas.

Jara se convirtió en un ejemplo de fortaleza, empatía y gratitud, y su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Su testimonio dejó una huella profunda en quienes la siguieron y en quienes habían compartido experiencias similares, demostrando que, a través de la empatía y la conexión, podemos encontrar la fuerza para superar los desafíos de la vida.

Última intervención

Marisa Jara ha recurrido nuevamente a sus plataformas de redes sociales para compartir detalles de su última intervención médica, esta vez relacionada con la colocación de un balón gástrico. En una reciente publicación en su perfil de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores que había sido sometida a este procedimiento. Con un tono optimista, expresó: "Hace tan solo dos horas y media que me sometí a la intervención". Además, señaló que se sentía "estupendamente", destacando que no había experimentado náuseas hasta el momento.

Marisa Jara aprovechó su plataforma en las redes sociales para brindar una actualización sobre su estado de salud y tranquilizar a sus seguidores. Prometió mantenerlos informados a medida que avanzara en su proceso de recuperación. Esta transparencia y apertura respecto a sus experiencias médicas no solo demuestra su valentía y su deseo de compartir sus desafíos personales, sino que también genera un vínculo cercano con quienes la siguen en las redes. Sus seguidores seguramente apreciarán su sinceridad y seguirán apoyándola en su camino hacia la recuperación.