La guerra entre audiencias por las tardes ha encontrado entre semana a un claro vencedor. Se trata de Antena 3 que con su serie, el programa de Sonsoles Ónega y el imbatible Pasapalabra forma un tridente perfecto con el que Telecinco tiene que lidiar su grava crisis de audiencia, que ya empezó antes del final de Sálvame y que se agravó tras el verano.

Sin embargo, parece que el fin de semana lo tienen ás seguro. Fiesta, el magazine presentado por Emma García pelea cada sábado y domingo por entretener durante sus casi 5 horas de emisión en directo. Conexiones, tertulias, magazine... el programa es un compendio de contenidos que da más de una exclusiva y sorprende a sus espectadores con los asuntos más candentes del mundo del corazón.

El crepúsculo de una cantante

El pasado fin de semana 'Fiesta' emitía unas preocupantes imágenes en las que se apreciaba a la cantante Hanna en evidente estado de embriaguez en un local de Madrid.

Para quienes no conozcan a esta artista, Ana Isabel Iglesias Ferrer, más conocida como Hanna, es una solista con nacionalidad española. Alcanzó la fama en 2007, al convertir Como la vida en la sintonía oficial de la Vuelta a España 2007.

Tal y como explicaba Amor Romeira, la artista atravesaba por un momento personal complicado y un testigo captaba con la cámara de su teléfono móvil el desencuentro que tenía con un camarero cuando este intentaba que abandonase el local: "Ponme un chupito o no me muevo de aquí". Ahora, una semana después, la propia Hanna acude al plató de 'Fiesta' para explicar en primera persona cómo se encuentra y para reaccionar a las preocupantes imágenes, mandando un mensaje tranquilizador a sus seguidores:

"Estoy bien, aunque un poco nerviosa porque esto no es lo mío, lo mío es la música (…) En todos estos años han pasado muchas cosas, unas buenas y otras malas, y vengo aquí hoy decidida a dar el mensaje de que se puede con todo (…) Yo vi esas imágenes y fui la primera en decir 'madre mía', pero todos cometemos errores y lo que la gente no sabe es que yo me dedico 24 horas a componer y a hacer música".

Una historia con final feliz

Emma García quería saber qué había llevado a la cantante madrileña a llegar a ese punto de desesperación y Hanna, muy emocionada, le explicaba a la presentadora que no siempre el éxito va acompañado de felicidad. Son muchas las personas que quedaron impresionadas por las imágenes de Hanna en el centro de Madrid, entre ellos Manuel Valiño, de Piros Digital, un productor musical que ha lanzado un mensaje para la cantante:

"Te invitamos a relanzar tu carrera musical, ven a nuestro estudio a grabar una canción que promocionaremos en todas las redes sociales, Hanna ven, te esperamos".