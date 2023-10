"Gran Hermano VIP" se desangra. El "reality" de Telecinco no está siendo el éxito de audiencia esperado y la cadena ha decidido suprimirlo, en parte, de su programación.

"Gran Hermano VIP" no se verá este lunes en Telecinco. La cadena ha decidido eliminar el "reality" de su parrilla. En su lugar emitirá "Código 10". El programa de Cuatro da el salto al canal "grande" de Mediaset para emitir una gran exclusiva que, por el momento, no se ha desvelado.

Así las cosas, éste no será el único cambio que sufra Gran Hermano en la programación de Telecinco. La cadena ya anunció que prescindirá del debate de los martes, lo que supone otro retroceso para el programa.

El regreso de "Gran Hermano VIP" fue anunciado a bombo y platillo por Telecinco. El formato había sido dejado en un cajón durante años y este 2023, coincidiendo con una honda crisis de audiencia en el grupo Mediaset, fiaron al ojo que todo lo ve su recuperación en las audiencias.

Por el momento no ha sido así. Aunque no pueden catalogarse de malos, los datos de audiencia de "Gran Hermano VIP" no están siendo todo lo buenos que cabría esperar.

Es algo que tampoco puede pillar por sorpresa. Ya cuando anunciaron el casting, la audiencia adelantó que iba a ser un fracaso, pues no han apostado por grandes personajes.

Además, esta edición de "Gran Hermano VIP" lleva con una sonada ausencia, la de Jorge Javier Vázquez. Por primera vez en mucho tiempo el presentador no estuvo al frente del formato.

Por ahora se desconocen los porqués de esta decisión de la cadena. De hecho hay quien ha pedido el regreso del catalán después de que Telecinco decidiese cancelar "Cuentos Chinos".

"Cuentos Chinos" era la apuesta de Telecinco para tratar de pelar la audiencia del access prime time a Antena 3. Si bien, la fuerza de Jorge Javier no sirvió para tumbar a un Pablo Motos inconmensurable, muy afianzado en la tabla de audiencias.

Jorge Javier Vázquez se sumó al proyecto de "Cuentos Chinos" tras la cancelación de "Sálvame". Durante las últimas semanas de emisión del programa el presentado estuvo de bajas por problemas de salud mental, tal y como él mismo anunció.

Su recuperación coincidió con su regreso de la pequeña pantalla, aunque lamentablemente para él, el proyecto ha fracasado.

Por ahora se desconoce cuáles serán los planes de futuro a corto plazo de Jorge Javier Vázquez, que además de presentador también es escritor, dramaturgo y actor.

De hecho, no se puede descartar una hipotética retirada, algo que Vázquez ya ha insinuado en más de una ocasión. Por ahora, tocar esperar. El tiempo dirá.