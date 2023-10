Las polémicas afirmaciones de Alfonso Pérez sobre la menor repercusión del fútbol femenino con respecto al masculino han protagonizado este viernes un encontronazo en 'Espejo público'. Josep Pedrerol y Samantha Villar vivieron un tenso enfrentamiento entorno a estas palabras del exfutbolista, cuyo nombre el Ayuntamiento de Getafe ya ha retirado de su estadio municipal por este asunto.

"Yo, cuando era un chaval, salía del colegio e íbamos a jugar a un partido a una zona donde había un vigilante que, entonces, nos prohibía jugar. Hemos evolucionado desde entonces. En aquella época, en el fútbol estaba mal visto que la mujer jugase", comentó el presentador de 'El chiringuito de Jugones', apuntando el momento del auge: "El fútbol femenino, gracias al Mundial, ha crecido".

Tras la intervención de Pedrerol, Samantha Villar aseguró que a las profesionales del fútbol femenino no se les puede exigir un buen rendimiento si no tienen un sueldo digno: "Pero si le estás negando un sueldo de 30.000 míseros euros al año a una jugadora, ¿cómo pretendes que te dé resultados para luego llenarte estadios? Les impedimos que se profesionalicen, no les damos los medios para que puedan mostrar lo que hacen... Pero claro, es que no llegáis a los resultados".

“No estamos en eso. El populismo tuyo no me interesa", se quejó Pedrerol, enfrentándose a la tertuliana. "Pues el populismo tuyo a mí menos”, le replicó Villar. “Yo este debate no, yo abandono. Este debate no merece la pena, no me interesa nada. Hagamos un debate serio para la gente que nos ve, por favor. Aquí defendemos todos que hay que mejorar el fútbol femenino, pero lo tuyo ya me parece una broma”, insistió indignado el periodista deportivo.