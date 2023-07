Marta Riesco no levanta cabeza. La periodista lleva una racha en la que no ha dejado de encadenar malas noticias. A su fulminante despedido de Telecinco tuvo que sumar la ruptura con Antonio David Flores y ahora, una nueva traición.

Sus redes sociales se han convertido en una ventana a su día a día en el que la reportera comparte con sus seguidores todo lo bueno, pero también sus días malos. Los que la siguen están acostumbrados a que comparta mucho contenido y por eso, cuando no está muy presente se lanzan en masa a preguntarle qué es lo que le ocurre.

Precisamente las preguntas que ha estado recibiendo la han llevado a pronunciarse sobre el nuevo momento complicado que está pasando a raíz de la traición de un amiga. "Me están pasando una serie de cosas que son un poco complicadas de digerir, y el fallo de una amistad es una de las cosas más difíciles de llevar para mí", explica."Tonta de mí, a veces confío en gente que con el tiempo te demuestra que su amistad nunca fue verdadera, fue interesada", dice visiblemente decepcionada y con lágrimas en los ojos.

"Uno acaba por preguntarse: 'Algo habrás hecho tú', porque no todos pueden ser malos, ¿no? No es normal", confiesa. "Pero sí, es un grupo de personas que se une para hacerme daño".

¿Quién es la amiga que la ha traicionado?

Desde que Marta Riesco explicó el momento que está pasando por esta traición de una amiga, han sido muchos los que le han preguntado quién era la persona que le había fallado. Sin pronunciar su nombre, la reportera ha explicado que se trata de Nuria, creadora de Modaresiliencia, a la que consideraba una de sus mejores amigas. "La persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses."

Al parecer, la empresaria habría "intentando venderme, tanto ella como su madre", confesó Riesco.

La propia Nuria también confirmó el fin de esta amistad, pero dejando caer que el motivo no tenía que ver con una "traición" personal, sino laboral. A Marta Riesco no le habría gustado que su amiga siguiese colaborando con "enemigas" como Rocío Flores o Marina Esnal: "Solo tengo tiempo para trabajar y no voy a permitir que nadie juegue con eso. La decisión de a quién visto es exclusivamente mía", sentenció ella.