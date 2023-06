Una mezcla entre mentira y realidad. De una manera parecida ha definido un hostelero el paso del equipo de "Pesadilla en la cocina", con el chef Alberto Chicote al frente, por su establecimiento. Pese a todo, afirma que repetiría experiencia.

"Pesadilla en la cocina" es un programa en el que el chef Alberto Chicote ayuda a los dueños de negocios hosteleros a optimizar su gestión. Además, el equipo del programa también suele realizar reformas en los locales para darles un nuevo aire. La intención es llevar a buen puerto restaurantes que se encontraban a la deriva.

"Pesadilla en la cocina" se estrenó en 2012. Ya se han emitido ocho temporadas completas con un impasse de algo más de dos años entre la séptima y la octava.

La confesión del hostelero llegó a través de las redes sociales del youtuber gastronómico "Cenando con Pablo", donde reveló si lo que se veía en la pantalla era realidad o estaba guionizado. "Es una de las cosas en las que el programa sí me defraudó", confesó el empresario, quien afirma que en primera instancia les habían dicho que todo iba a fluir con naturalidad, pero que finalmente no fue así. "Llega un momento que me paran y que me dicen que vaya más despacio, que aún no había entrado Chicote", aseguró.

La reforma, una chapuza

Otro de los aspectos curiosos que desveló es cómo fue su participación en el programa, que partió de una invitación de la propia productora. "Se pusieron ellos en contacto conmigo, me dijeron que estaban interesados", relató de una experiencia en la que, además, hubo una reforma de su establecimiento. "Pintaron mal", lamentó, sobre un formato que busca dar herramientas a los empresarios para reflotar sus programas.

Además de la reforma y los consejos, "Pesadilla en la cocina" es también una plataforma mediática, tal y como asegura el propietario del establecimiento. "Sí hubo un golpe bastante llamativo la semana que salimos y la semana siguiente, y es de agradecer que el programa tenga esa repercusión. Lo hice por eso", reconoció, después de trabajar codo con codo con Chicote, para el que solo tiene buenas palabras en una experiencia que, afirma, repetiría.

¿Qué fue de La Fortaleza tras el paso de Chicote?

Ahora, meses después del paso del equipo de "Pesadilla en la cocina", parece que las indicaciones de Alberto Chicote sí calaron en Óscar y su equipo. Eso es, al menos, lo que se extrae de las últimas valoraciones hechas por clientes en redes sociales. "Óscar ha sido súper caballero y la comida estaba de escándalo", "carne espectacular y mejor trato", "sensacional, repetiré seguro", escribieron recientemente.

Por supuesto, también hubo quien no mostró agrado por el trato recibido ni la comida servida. "Camarero antipático. Cuatro consumiciones y ni unas tristes aceitunas. Mesa paralela, dos cervezas y dos platos de aperitivos", afeó un cliente.