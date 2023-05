"Supervivientes" es un reality que no deja indiferente a nadie y esta edición está dejando momentos que quedarán para la historia del concurso. Además de todo el contenido que generan por sí solos los concursantes, la dirección del programa siempre está pensando cómo generar más polémica o avivar diferentes historias a lo largo de su emisión.

Desde que Yaiza Martín fuera expulsada de manera disciplinaria por parte del equipo del programa, comenzaba la cuenta atrás para ver cómo sería su reencuentro con Ginés. Lo que nadie esperaba es que se fueran a acumular tantos conflictos en tan pocas semanas como para tratar todos en un mismo programa.

Yaiza abandonaba el plató por petición de Carlos Sobera ya que los familiares del exconcursante no querían cruzarse con ella. Una vez Caty y Antonio estaban preparados para reencontrarse con su hijo, le confesaban al presentador que no quieren que su hijo siga en una relación con Yaiza. Sorprendían las primeras palabras de Ginés hacia sus padres, que pronunciaba muy seguro "Tranquilidad, yo sé lo que hago".

Laura se abrazaba a su padre asegurando que Yaiza se había comportado muy mal con ella y con Miriam, un trato que para nada era justo pero que siempre le apoyaría en cualquier decisión que tomase. La exconcursante negaba las acusaciones recibidas por su parte y también se enfrentó a varios de los defensores y colaboradores que se encontraban en plató.

Declaraciones de Ginés

Antes de terminar el programa, Ginés aprovechaba para dar un último mensaje: Valoro a mi familia y es lo que más quiero en el mundo. De aquí para adelante, yo voy a hacer mi vida como yo quiera". Todos los presentes en plató le recomendaban que reflexionara acerca de si prefiere centrarse en una pareja que está envuelta en un espectáculo constante o si prefiere quedarse con sus familiares, quienes son un pilar fundamental en su vida.

“Tuvo que ir a un ‘polideluxe’ a contar cómo se acostaba contigo"

Tras su reencuentro y aprovechando una pausa de publicidad, los padres del superviviente abandonaban el plató para que Yaiza se reincorporara. Laura, por su parte, decidía permanecer sentada durante toda la entrevista de su padre a pesar de la presencia de su actual pareja. Ha sido entonces y tras hacer un repaso de su paso por el concurso y reconocer que hubo un antes y un después con la llegada de Yaiza, cuando su hija ha decidido tomar la palabra en plató: “Tú sabes que tú eres lo que yo más quiero en el mundo”, comenzaba.

“Yo te respeto. Si tú eres feliz, yo te voy a apoyar, pero sé que te vas a caer. Quiero que veas las cosas y juzgues por ti mismo. Tú le dijiste a ella que no se metiera con nosotras. Tú sabías que mi relación con ella era buena. Tres días después de que tú te fueras, me bloqueó de WhatsApp”, le contaba mientras le desvelaba todas las veces que había intentado hablar con ella. “Tuvo que ir a un ‘polideluxe’ a contar cómo se acostaba contigo, lo que hacía contigo… Los abuelos en casa para que les diese algo, llamándome llorando, yo para que me diese algo. Yo fui una vez al poli y ella apareció amenazándome”, continuaba.

“Ha hecho mucho daño y creo que, cuando tú lo veas… Si tú eres feliz, voy a estar a tu lado en lo que necesites, pero que sepas que el carácter que ha tenido en la isla es lo que es ella fuera. Que lo sepas. Yo no te miento. Ha hecho daño a todo el mundo y cuando veas todo tranquilo, ojalá pongas los pies en la tierra. Yo estaré cuando te caigas para ayudarte, pero abre los ojos”.