El pasado viernes se daba a conocer la decisión de Mediaset de cancelar 'Sálvame' para ocupar las tardes con un nuevo espacio liderado por Ana Rosa Quintana. La noticia no dejó indiferente a nadie, aunque días después se modificara la fecha del final del programa de Jorge Javier Vázquez y compañía. Este hecho ha sido causante de una subida de audiencia en el programa diario, y ahora también se ve reflejado en su versión semanal.

Anoche, 'Viernes Deluxe' anotó máximo de temporada con un 14,4% y 1.342.000 espectadores. No solo consigue su mejor dato de la temporada, sino que además obtiene la menor distancia con 'Tu Cara Me Suena' desde que compiten por la noche del viernes: 2,7 puntos.

Eso sí, el show de Manel Fuentes y compañía continúa con su dominio indiscutible a pesar del buen momento del 'Deluxe'. El talent marcó un buen 17,1% con 1.731.000 de seguidores. Siguen siendo grandes datos, pero no impide que sea su peor dato de la temporada.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, Cuatro pisó el acelerador con 'Fast & Furious' en su particular lucha con laSexta y salió victorioso con un buen 6,5% y 720.000 televidentes; en La 1, la cinta 'John Q' no destaca al conseguir un pobre 5,7% y apenas 683.000 fieles; por último, 'Equipo de Investigación' sigue sin levantar cabeza con un insuficiente 4,5% y 569.000 espectadores.

PRIME TIME

Antena 3

Tu Cara Me Suena: Calentando Motores: 12,7% y 1.579.000

Tu Cara Me Suena: 17,1% y 1.731.000

Telecinco

Viernes Deluxe: 14,4% y 1.342.000

La 1

La suerte en tus manos: 6,3% y 769.000

Cine: John Q: 5,7% y 683.000

Cuatro

First Dates: 6,4% y 721.000

Fast & furious la saga: Fast & furious 5: 6,5% y 720.000

laSexta

laSexta Columna: 6,4% y 764.000

Equipo de Investigación: 4,5% y 569.000 / 4,3% y 385.000 (R)

La 2

Plano general: Blanca Paloma: 1,3% y 152.000

Historias de nuestro cine: 4,5% y 536.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu Cara Me Suena: 9,7% y 343.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,4% y 199.000 / 6,3% y 154.000

La 1

Cine 2: White boy rick: 4,1% y 270.000

Call My Agent!: 4,4% y 122.000

Cuatro

Fast & furious la saga: The fast and the furious: 7,8% y 344.000

La 2

Historias de nuestro cine: 1,9% y 111.000

Las noches del monumental: 1,9% y 46.000

TARDE

Antena 3

Amar es para siempre: 11,2% y 1.070.000

Pecado Original: 13,4% y 1.136.000

Y Ahora Sonsoles: 12,8% y 1.017.000

Pasapalabra: 21,6% y 1.930.000

Telecinco

Sálvame Limón: 10,7% y 1.064.000

Sálvame Naranja: 13,4% y 1.170.000

25 palabras: 8,7% y 691.000

Reacción en cadena: 7,9% y 716.000

La 1

La Promesa: 10,8% y 1.042.000

El Paraíso de las Señoras: 7,8% y 675.000

El Comodín de La 1: 9,2% y 745.000

El Cazador: 12% y 972.000

Aquí la tierra: 11% y 1.008.000

laSexta

Zapeando: 6,1% y 606.000

Más Vale Tarde: 6,1% y 511.000

Cuatro

Todo es mentira: 3,4% y 345.000 / 4,3% y 395.000

Cuatro al día: 3,7% y 301.000 / 4,5% y 384.000

La 2

Ruralitas: 2,7% y 274.000

Saber y Ganar: 7,8% y 784.000

Grandes Documentales: 4,1% y 377.000

El escarabajo verde: 3,2% y 266.000

Tesoros ocultos con Bettany Hughes: 2,1% y 168.000

Un país para leerlo: 1,2% y 93.000

Los conciertos de La 2: 0,5% y 47.000

MAÑANA

Telecinco

El Programa de AR: 16,4% y 446.000

Ya es mediodía: 12,5% y 882.000

Antena 3

Espejo Público: 13,2% y 365.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 19,4% y 1.058.000

La ruleta de la suerte: 21,7% y 1.727.000

laSexta

Aruser@s: 17,1% y 377.000

Al Rojo Vivo: 9,9% y 410.000

La 1

La Hora de La 1: 9,2% y 202.000

Hablando claro: 7,1% y 258.000

Ahora o Nunca: 6,9% y 587.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1% y 17.000

Heldt: 1,7% y 35.000 / 4,1% y 89.000

Alerta Cobra: 5% y 135.000

En boca de todos: 2,9% y 208.000

La 2

Una matemática viene a verte: 0,7% y 11.000

Suiza, el corazón de los Alpes: 1,1% y 22.000

Turismo rural en el mundo: 1,6% y 32.000

Aquí hay trabajo: 1% y 23.000

UNED: 1,7% y 40.000

Diario de un nómada: 2,8% y 73.000

Jorge VI: 2,9% y 81.000

Planeta verde: 2,5% y 79.000

Mañanas de cine: 3,3% y 205.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 20,4% y 2.080.000

Informativos Telecinco 15H: 12,6% y 1.286.000

Telediario 1: 11% y 1.122.000

laSexta Noticias 14H: 9,8% y 934.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,7% y 2.086.000

Telediario 2: 10% y 1.081.000

Informativos Telecinco 21H: 9,4% y 1.015.000

laSexta Noticias 20H: 6,3% y 540.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (15,3%), Telecinco (12%), La 1 (8,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (4,6%), La 2 (3,1%).

Mes: Antena 3 (13,5%), Telecinco (11,7%), La 1 (10,4%), laSexta (6%), Cuatro (4,5%), La 2 (2,9%).