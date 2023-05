Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', ha respondido a Marcos de Quinto por unas declaraciones que ha hecho sobre la comedia de Telecinco. Según el exdiputado de Ciudadanos, la serie refuerza un estereotipo negativo sobre los empresarios a través del personaje de Antonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez.

"Cuando ves series como 'La que se avecina', ¿quién es el malo? El empresario. El pescadero que es insolidario, es egoísta. Solo piensa en él, está con la pistola eléctrica, está explotando un sudamericano... O sea, todo lo malo lo pones al lado del empresario", aseguró de Quinto en el podcast News to You.

En cambio, señaló que por otro lado existe "el personaje bueno", en este caso el político: "Es tontorrón, pero es bien intencionado". "Te vas a 'Aída' y lo mismo. Ves cómo, sistemáticamente, en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que toda la gente en su cabeza asimile los empresarios con personajes que son egoístas", añadió el también exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola: "Todo esto es una creación, no sucede por accidente, está estudiado".

A través de su cuenta de Twitter, Alberto Caballero no ha pasado por alto estas declaraciones y ha respondido tirando de ironía: "Marcos, Antonio Recio no es el malo. ¡Es el auténtico héroe español!". "No has entendido la serie", sentencia en la red social.