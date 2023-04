Nada es lo que parece. La vida de Georgina Rodríguez podría ser muy distinta a lo que ella muestra por redes y en su documental. A los recientes rumores de una posible ruptura con su pareja, Cristiano Ronaldo, se suma una nueva polémica, esta vez relacionada con su exnovio.

Un exnovio de Georgina habla

Un exnovio de Georgina ha hablado sobre el pasado de su relación con la influencer, y seguro que lo ha dicho no le va a gustar. Y es que el ex ha soltado un bombazo sobre los supuestos gastos que le pagaba mientras ella salía con Cristiano Ronaldo.

Uno de sus ex, que no ha querido desvelar la identidad, asegura que pagaba todos los gastos de 'Gio' en 2019, mientras él estaba en Londres y ella trabajaba en Gucci, cuando conoció a Cristiano Ronaldo. El ex le pagaba los billetes de vuelo para que ella viajase al Reino Unido y además le daba 2000 euros al mes para gastos y "antojos".

Bien es verdad que cuando surgen rumores de este tipo, puedes ser totalmente inventados. En este caso, la información la ha publicado la revista 'Look', quien afirma que no habría pruebas fehacientes de la "paga", ya que su ex le daba todo el dinero (los dos mil euros) en metálico.

La "paga", mientras estaba con Cristiano

Lo más fuerte, y lo que más ha sorprendido, son las fechas. Y es que por aquél entonces Gerogina ya salía con Cristiano Ronaldo, y fue precisamente mientras ella trabajaba en Gucci cuando los dos se conocieron.