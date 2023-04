Mediaset ha iniciado una nueva etapa con la intención de superar la crisis de audiencia y contenidos que atraviesa desde hace más de un año. El grupo audiovisual, dirigido desde principios de 2023 por Alessandro Salem, continúa trabajando para darle un nuevo enfoque a sus contenidos y recuperar así el respaldo del público.

Entre los movimientos que está llevando a cabo la compañía destaca su nuevo código ético, así como el veto a las tramas protagonizadas por personajes muy populares que, hasta hace unos meses, formaban parte de su propio universo.

Una lista a la que recientemente parecían sumarse tres nuevos nombres, según informaba hace unos días un medio de comunicación: Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Bigote Arrocet. Sin embargo, a través de un breve comunicado, Mediaset ha desmentido que estos tres famosos hayan pasado a engrosar la mencionada lista.

"Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Edmundo Arrocet no han sido vetados por Mediaset España", informa el grupo con sede en Fuencarral.

Cabe recordar que Carmen Lomana acudió hace tan solo dos meses al 'Deluxe', donde batió el récord de mentiras en el polígrafo. Por otro lado, el nombre de Bigote Arrocet resuena con asiduidad en los platós de Telecinco tras la participación de su hija Gabriela en 'Supervivientes'.

La lista de famosos vetados en Mediaset sí incluye a José Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Carrasco, Rocío Flores o Kiko Rivera. Precisamente, este último se quejaba hace tan solo unos días de su nula relación con la cadena, ya que por este motivo, no puede defender a su primo Manuel Cortés en 'Supervivientes'. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo... No me dejan ir a ningún sitio", lamentó.