Ana Rosa Quintana ha focalizado este martes en Pedro Sánchez su crítica diaria al Gobierno central. La presentadora de las mañanas de Telecinco ha criticado duramente al presidente por unas declaraciones que realizó este lunes en un homenaje a la escritora Almudena Grandes. "Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos", aseguró.

En su editorial, Ana Rosa comenzaba diciendo que Sánchez "se ha pasado de franco en un arrebato de sinceridad". "Abraham Lincoln pasó a la historia por abolir la esclavitud, Gorbachov por la 'perestroika' que acabó con el telón de acero, Mandela por cerrar las heridas del apartheid y Gandhi por la revolución de la no violencia. Pero ninguno dijo que pasaría a la historia", ha continuado.

La periodista considera que el líder de los socialistas "ha pasado de citar fragmentos de 'El ala oeste de la Casa Blanca' a usar frases de 'Vota Juan', la parodia política de Javier Cámara". "Entre otras cosas, pasará a la historia por romper relaciones históricas con el Sáhara, por indultar a los presos del procés o por enmendarse a sí mismo", ha dicho Ana Rosa mirando fijamente a cámara.

En la mesa de debate, ha aprovechado para explayarse todavía más respecto a este asunto: "Esas cosas la gente espera que las digan los demás. Es un poco narcisista". "Franco se murió en la cama, la oposición nunca la hizo el PSOE. Los que tenemos cierta edad y estábamos en la Universidad en aquel momento, sabemos que la oposición y quienes iban a la cárcel era la gente del Partido Comunista, la LCR, los maoístas. El PSOE brilló por su ausencia, no luchó contra Franco", ha comentado.

Tras escuchar estas palabras, el tertuliano Juanma Lamet ha apuntado que "no se puede glorificar a un dictador, muriera donde muriera". "Y menos en un templo de una religión, es intolerable", ha añadido antes de escuchar la réplica de Ana Rosa: "Lo que hay que hacer es sacar a la gente que está en las cunetas (...) No me parece ni bien ni mal que saquen a Franco. Yo quiero enterrar el franquismo, pero históricamente no se puede. Y obviarlo también es un peligro, porque la historia que no se conoce tiende a repetirse".