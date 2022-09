Telemadrid también realizará una importante apuesta por el entretenimiento en su próxima temporada. Ramón Camblor, Director General de Contenidos, ha presentado este sábado las novedades para el próximo curso televisivo en una presentación que ha tenido lugar en el marco de la última jornada de FesTVal de Vitoria- Gasteiz: "Si hace un año decimos que podemos venir al festival y presentar este póquer de caras, no nos lo creemos".

Paco Roncero, uno de los grandes representantes de la cocina de vanguardia, será el presentador del nuevo talent culinario "Tupper Club'. A partir del jueves 15 de septiembre a las 22:30 horas, el chef, que cuenta con dos estrellas Michelin, un Premio Nacional de Gastronomía y tres soles en la Guía Repsol convocará a tres personajes famosos que pondrán a prueba sus dotes culinarias sin saber quiénes son sus competidores.

"Me he divertido a la hora de hacerlo. Creo que eso significa que los espectadores van a disfrutar mucho. Es un programa de entretenimiento en el que se habla de cocina y se cocina. He visto absolutamente de todo", afirmó Paco Roncero en la presentación.

Producido por Unicorn Content, los tres invitados de esta primera entrega serán Carmen Alcayde, Quico Taronjí y José Manuel Parada, que forman parte de los treinta conocidísimos personajes que durante diez semanas se retarán en la cocina. En su casa cada uno elabora una receta, mientras el chef les controla por videoconferencia y de paso les conoce a ellos y a sus casas. Los tres enviarán sus recetas en tres envases para que los juzguen sus contrincantes, con el voto preferente de Paco Roncero.

Silvia Jato regresa a Telemadrid para presentar "LALALA", una de las apuestas más importantes para el prime time de la próxima temporada, que buscará la mejor voz de Madrid. La presentadora vuelve a la cadena donde condujo el programa "Metro a metro". El jurado encargado de valorar las voces de los aspirantes estará formado por los cantantes Lorena Gómez, Dani Diges y el coreógrafo Poty. La productora Backstage va a iniciar en los próximos días la grabación del programa.

De los cientos de aspirantes que se presentaron a los castings, sólo 96 pasaron el primer corte. Ellos serán los escogidos para participar en el programa y enfrentarse a las opiniones y el veredicto del exigente jurado de "LALALA". Durante las ocho primeras entregas del concurso 12 participantes competirán entre sí cantando temas muy conocidos. Los 16 cantantes semifinalistas tendrán como objetivo llegar a la final y optar al premio de convertirse en la mejor voz de Madrid.

"Sé que será el talent de la temporada. La selección ha sido complicadísima. Vamos a tener un jurado maravilloso", afirmó Silvia Jato, desvelando que Ricky Merino también será co-presentador de este nuevo formato. "Hemos optado por un programa musical porque nos gusta tener una variedad de contenidos, como seguimos barajando algo vinculado con el humor. Hubo varios proyectos, pero este nos sedujo. Es un proyecto ambicioso en todos los niveles. Se ha hecho un esfuerzo importante", aseguró Clamor.

Lorenzo Caprile se pone al frente del programa 'Coser y cantar'. Caprile, conocido modista y apasionado de la historia de la moda, será el encargado de recorrer Madrid de una manera muy original: a través de la indumentaria. "Coser y Contar" es un viaje en diez episodios a través de prendas ligadas a la historia de Madrid. Una ruta en la que Lorenzo Caprile hará escala en distintos rincones de la Comunidad para mostrar el valor clave de la indumentaria en distintas épocas de nuestra historia: "Me han pedido que sea un truño de La 2".

En cada uno de los programas, producidos por Shine Iberia, Caprile aborda un tema conectado con todas esas historias, vestimentas y curiosidades menos conocidas de la moda de Madrid. "Son historias tan interesantes como el atelier madrileño del maestro Balenciaga, de la mano de la gran amiga del diseñador Sonsoles Díez de Rivera, -comenta Caprile- o los detalles de la histórica pelliza del General Prim, tan relacionada con su trágica muerte". De una manera entretenida, con su peculiar estilo y su extenso conocimiento, Caprile "no da puntada sin hilo" y consigue descubrirnos junto a sus interesantísimos invitados, detalles desconocidos sobre grandes personajes y los vestidos que lucieron por Madrid.

"Son historias tan interesantes como el atelier madrileño del maestro Balenciaga, de la mano de la gran amiga del diseñador Sonsoles Díez de Rivera, o los detalles de la histórica pelliza del General Prim, tan relacionada con su trágica muerte", afirmó el diseñador madrileño a lo largo de la presentación de la nueva presentación.

Otra de las grandes novedades es el regreso a Minerva Piquero después de más de 12 años alejada de la televisión. La comunicadora será la presentadora 'Disfrutando Madrid', un nuevo formato de divulgación en clave de entretenimiento para las tardes de los fines de semana, que en palabras de su directora Yolanda Gómez Purón "va a dar un punto de vista diferente de la Comunidad de Madrid gracias a la tecnología de la realidad virtual y la realidad aumentada. Trataremos temas climatológicos y fenómenos atmosféricos y su influencia en el sector primario, sin olvidar el patrimonio y la gastronomía".

El programa, producido por Eurotv del grupo Izen, confía en la presentadora, que no en vano fue pionera en hacer un programa en un plató de realidad virtual. Los comienzos fueron muy dificiles, -asegura Minerva Piquero- "Fui la primera en hacer información meteorológica en directo con un decorado virtual. Vivía metida en una piscina verde. Era el juguete que todo el mundo quería ver. Venían a ver como se hacía esa "magia"".

Además de estos programas, el Director General de Contenidos de Telemadrid ha presentado otros títulos para la nueva temporada que ya son imprescindibles para nuestros espectadores como 'El show de Bertín' y '10 Momentos' con Anne Igartiburu, que contará con invitados de la talla de Marta Sánchez, David Bustamante, Paz Padilla, Juanma Castaño, Santiago Segura, Karina y Sheila Dúrcal, entre otros.

'Ruta 179', 'Madrileños por el mundo' con nuevos destinos y el veterano programa de cine, "El Megahit", que celebrará sus 25 años en antena con un ciclo dedicado a James Bond también estarán en la nueva temporada de Telemadrid, que seguirá apostando la por los programas en directo como 'Madrid Directo' y 'Juntos' y en otoño se estrenarán nuevos capítulos de 'Juntos y...'' con Inés Ballester, tras la gran acogida que ha tenido el programa entre los madrileños este verano.