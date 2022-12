El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 reparte hoy 22 de diciembre un total de 2.520 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado, cuando se repartieron un total de 2.408 millones de euros en premios.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros. Así lo indicaba el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad en la Real Casa de la Moneda en Madrid. "La Lotería de Navidad es un elemento común de nuestra memoria colectiva, es el recuerdo permanente de tantas y tantas navidades junto a nuestros seres queridos", señalaba el presidente de Loterías y Apuestas del Estado. En directo hace 8 min 09:12 ¡Comienza el Sorteo Extraordinario de Navidad! Giran los bombos y el primer alambre ya está listo. Los niños de San Ildefonso ya comienzan a cantar en esta primera tabla están Luis Alcides Paniagua que canta el número y Kiara Román Benitez que canta el premio. Diana Elisabeth Heredia Arias saca el número y Antoni Ramírez Bonito el premio. Buenos días: comenzamos el Sorteo Extraordinario de #LoteríaNavidad 2022, ¡Mucha suerte a tod@s! #SorteoNavidad pic.twitter.com/ZWXxcTnZBj — Loterías del Estado (@loterias_es) 22 de diciembre de 2022 hace 10 min 09:10 Los premios de la Lotería de Navidad El premio del Gordo de la Lotería de Navidad 2022 es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado), y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado). Les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado), y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado). Estos son los premios mayores, los más deseados, aunque si te ha de tocar la Lotería de Navidad es mucho más probable que te caiga la pedrea. Este es el premio más común (resultan agraciados 1.794 números) y supone 1.000 euros por billete (100 por décimo, 5 por euro jugado). Menos conocidos son otros premios también cuantiosos, como las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales. Los números anterior y posterior al Gordo, por ejemplo, se llevan 20.000 euros por billete, lo que equivale a 2.000 por décimo o 100 por cada euro jugado. Y si uno no ha resultado agraciado con ninguno de estos premios siempre puede quedar el consuelo del reintegro, que supone recuperar la cantidad jugada. hace 12 min 09:08 Loterías ha puesto a la venta 180 series Para el sorteo de este año 2022, Loterías y Apuestas del Estado ha aumentado el número de series a la venta con respecto a sorteos pasados. Así, este 2022 ha puesto a la venta un total de 180 series. Cada una de las series consta de 100.000 billetes y cada número completo cuesta 36.000 euros, es decir, 185 series por 200 euros que cuesta la serie. Comprar todos los décimos de la Lotería de Navidad costaría 3.600 millones de euros, de los que el 70% se destina a los premios (es decir, 2.520 millones y medio). El 30% restante se destina a gastos de gestión, administración y Hacienda. hace 20 min 09:00 ¡Comienza a caer las bolas en los bombos! El Teatro Real asiste otro año más al Sorteo Extraordinario de Navidad 2022 donde se repartirá ilusión y alegría a las personas que les toque la fortuna. Las bolas ya están cayendo en los bombos para iniciar uno de los momentos más especiales del año. ¡Mucha suerte a todos y que la suerte (n)os acompañe! hace 25 min 08:55 ¿Hacienda se lleva parte del premio? Sí, pero solo en algunos casos. Los premios inferiores a los 40.000 euros están exentos de tributar. Las ganancias obtenidas a partir de esa cantidad están gravadas con un 20%. hace 27 min 08:53 Los disfraces más originales de la Lotería de Navidad 2022, en imágenes 14 hace 33 min 08:47 La única región donde nunca ha tocado 'El Gordo' es en Melilla La ciudad autónoma de Melilla es la única región de España donde nunca ha caído el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, después de que las provincias de Ávila, Tarragona y Zamora abandonaran en 2018 la lista de no agraciadas con este gran premio, dotado con 400.000 euros al décimo. En el lado opuesto se halla Madrid, que es el lugar más afortunado en este sorteo, con 82 veces agraciada con el primer premio. En el sorteo de Navidad de 2018, la ciudad de Melilla se quedó además como el único territorio que no recibió ninguno de los grandes premios mayores, ya que en el resto de las 50 provincias de España, así como Ceuta, sí tuvieron la suerte de recibir parte de estos esperados millones. hace 42 min 08:38 El origen de la lotería La Lotería de Navidad, tal y como se conoce hoy en día, tiene dos siglos de historia. Para buscar su origen hay que remontarse al 18 de diciembre de 1812 cuando el entonces Gobierno de la época decidió poner en marcha una iniciativa que permitiera ingresar más dinero en las arcas públicas sin necesidad de aumentar los impuestos. hace 53 min 08:27 ¿Cuál es el reintegro más repetido de 'El Gordo'? El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. En el lado opuesto, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones). Por su parte, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 24 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 22 veces, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo navideño 21 veces. 08:20 Las primeras personas en entrar al Teatro Real El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este jueves 22 de diciembre, en torno a las 6.45 horas, para permitir la entrada del público hasta completar el aforo disponible del patio de butacas. Paulatinamente han ido accediendo al coliseo también los medios de comunicación acreditados, las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso y el personal que va a intervenir en la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2022. El público que ha accedido al Teatro para ver el sorteo en directo, como la habitual Manoli Sevilla, ha recogido su entrada en la taquilla con su correspondiente butaca numerada. Cada asistente, muchos de ellos ataviados con disfraces navideños, ha tenido que identificarse con su DNI y tendrán que permanecer en la butaca asignada durante el evento. 07:48 Cuando en 2002 la Lotería de Navidad empezó a repartir sus premios en euros, el sorteo pasó a ser unos diez minutos más corto. Esto se debe a que los niños que cantan los premios necesitan invertir menos tiempo en anunciarlos al ser menores las cantidades. 06:02 El apodo de 'El Gordo' para el premio de la Lotería de Navidad procede de una imagen publicitaria del siglo XVIII diseñada para promocionar el sorteo. La imagen mostraba un hombre rollizo con sombrero y bastón y una vestimenta llena de números. 04:29 El bombo con los números que corresponden a los décimos guarda en su interior 100.000 bolas. El de los premios tiene 1.807. Todas las bolas tienen idéntico tamaño y peso y los números se graban con láser. 03:01 La madrileña plaza Isabel II aloja al Teatro Real de Madrid, escenario del sorteo del Gordo. Al evento suele acudir bastante público, y en algunas ocasiones han asistido personas con vistosos disfraces. 01:41 El sorteo suele durar hasta en torno a las 12.30. Todo echa a andar alrededor de las 9.00 y se prolonga durante aproximadamente tres horas y media. 21·12·2022 23:14 Muchos se preguntan qué parte se lleva Hacienda de cada uno de los premios que se reparten en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Puedes conocer todos los detalles en este enlace 21·12·2022 22:50 El Gordo es el premio más deseado. Cada portador de un décimo con la combinación ganadora recibirá 400.000 euros. En total, se dotará con cuatro millones de euros a cada serie afortunada Ver más Entre los premios del sorteo, que suele durar unas cuatro horas aproximadamente, destacan el conocido como 'Gordo' de Navidad, de 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 al décimo). También se reparten dos cuartos premios, de 200.000 euros a la serie (20.000 al décimo) y ocho quintos, de 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Aunque el precio del décimo se mantiene en 20 euros, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, ante el aumento de la inflación, apuntaba: "En algún momento tendrá que subir. Estamos intentando no gravar más las posibilidades de la sociedad". Los números de la Lotería de Navidad y los lugares agraciados, en directo Los bombos, las bolas, la tolva y el resto de los elementos que intervendrán en el sorteo llegaron al Teatro Real de Madrid el pasado miércoles 16 de diciembre, donde permanecen custodiados bajo estrictas medidas de vigilancia y seguridad durante las 24 horas del día. El 21 de diciembre subirán al escenario para ultimar los detalles finales. Y en este diario te contaremos todos los detalles en directo. Comprueba tus números de la Lotería de Navidad Pero la esencia permanecerá y en nuestra cobertura podrás no solo seguir todos los detalles del sorteo del Gordo minuto a minuto, sino que dispondrás también de galerías de fotos, vídeos y un comprobador de premios para que puedas saber en directo si has tenido suerte con tu número. Así que, si no quieres perderte ese momento tan especial en que los niños de San Ildefonso cantan el famoso "¡cuatro millones de euros!", conéctate desde primera hora de la mañana a nuestro directo de la Lotería de Navidad 2022.

A partir de entonces, los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar los premios, mientras miles de españoles esperan a la aparición del Gordo y los grandes premios restantes, pero con mucha atención igualmente al resto, que siempre pueden dejar un pellizco en el bolsillo.

Una vez se vayan cantando los premios, podrás ir comprobando si has sido afortunado. Para ello, te recomendamos que recurras a nuestro comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2022. Simplemente, tendrás que introducir las numeraciones de los décimos con los que participas en esta edición y rápidamente sabrás si has resultado premiado o no.

Además, una vez cantados todos los premios, todavía te queda la opción de la pedrea.