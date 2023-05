"A determinadas fuerzas les cabe todo en el programa, pero luego falta valentía"

Podemos-Alianza Verde concurre a las municipales del 28M en Zamora como alternativa a la izquierda que gobierna. A la cabeza de la lista se sitúa Fernando Barrio, uno de los encargados de sujetar el proyecto morado en la provincia.

–¿Por qué necesita Zamora una candidatura de Podemos?

–Porque entendemos que no se han hecho reformas profundas a través de las políticas municipales. Más allá de que se pueda dar una capa de barniz, consideramos que no se ha ido a lo mollar, y lo mollar son cosas muy importantes que definen las políticas de izquierdas. Ahí entra la municipalización, una participación real de la ciudadanía o la creación de un eje cultural para la ciudad sin hacer experimentos que no conducen a nada. Es importante transformar esta ciudad y para eso se necesita voluntad política.

–¿Se intentó llegar a un acuerdo para ir en coalición o a la vista del rechazo de IU ni siquiera se ha buscado esta vez?

–No, esta vez no se ha hecho ningún intento, pero no por culpa nuestra, sino porque desde un principio ellos se mostraron contrarios a iniciar un diálogo. Se cerraron en banda y ahí no podemos hacer nada. Es una pena, porque en otros sitios se han dado diferentes fórmulas para ir juntos.

–IU defendía la municipalización de servicios antes de llegar a la Alcaldía, pero finalmente no ha acometido esa reforma. ¿Podemos considera que se puede hacer en algunos casos?

–Creemos que no se han municipalizado servicios por falta de voluntad. A determinadas fuerzas de izquierdas les cabe todo en el programa, pero a la hora de la verdad no existe esa valentía. Esto con nuestro partido no ocurre. Nosotros peleamos todos los días, y se demuestra en el Gobierno central, donde somos la fuerza que empuja. Aquí hay servicios que se han podido municipalizar, pero no se ha hecho. Sabemos que puede haber dificultades, pero si no peleas poco favor le haces a la gente.

–¿Qué otras cosas les diferencian del partido que gobierna?

–Nosotros queremos buscar cauces de participación para que la gente se pueda expresar. Proponemos distribuir a Zamora por distritos y abrir en cada uno de ellos una oficina de barrio para que la gente pueda hacer los trámites corrientes. Tampoco puede ser que Zamora carezca de centros cívicos y todo eso hay que descentralizarlo para que cada barrio tenga su vida propia. Y algo que también es fundamental es poner mucho énfasis en la cultura. Por cierto, estamos en desacuerdo con que el museo de Lobo vaya a donde está la Policía Municipal. Entendemos que debería estar en el Castillo y que el Consultivo debería formar parte de esa actuación. Otra cuestión es el traslado de la Policía al Banco de España, un inmueble que no es del Ayuntamiento, pero donde se van a invertir más de dos millones de euros. No entendemos por qué no hay una mirada más avanzada.

–¿En cuántos distritos cree que se debe dividir la ciudad?

–Primero hay que consultar a los vecinos y consensuar las cosas, pero pensamos que con cuatro distritos sería suficiente. Hay fórmulas para consultar a los ciudadanos, también para asuntos como los aparcamientos o el transporte público, que para nosotros es fundamental. En general, todo lo relacionado con la movilidad. El medio ambiente hay que cuidarlo y hay que ir mentalizándonos de que o lo hacemos o nos morimos. Abogamos también por hacer aparcamientos disuasorios a las afueras de la ciudad y por un transporte de autobús ambicioso que con el apoyo de la gente se puede conseguir. El futuro va por ahí.

–En cuanto al objetivo electoral, ¿Podemos aspira a entrar en el Ayuntamiento para ser esa fuerza que empuja, como citaba en relación al Gobierno de España?

–Desde la humildad y con todo el respeto a las tareas que han venido realizando, entendemos que sí, que se necesita nuestra entrada en el gobierno municipal para implementar políticas transformadoras en serio para esta ciudad.