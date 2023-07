Moraleja vota entre charangas

Las fiestas por la Virgen de la Magdalena se han detenido por un momento en Moraleja del Vino, donde cientos de personas han visitado las urnas durante los ratos libres del domingo, donde el vermú, la misa y las peñas han sido también protagonistas de estos días en el municipio del alfoz.

La charanga La Movida recibía a las puertas del centro escolar a todos los votantes que se dejaron caer durante el medio día: al igual que los actos sociales, la mesa electoral se ha convertido en una parada obligatoria durante las fiestas de la Magdalena, donde la mañana ha sido tranquila y el reducto de bullicio se aglutinaba en torno a las dos mesas electorales, la cita más importante durante la mañana.

De la fiesta a la urna

Las papeletas electorales se han mezclado con los programas de fiesta, que anunciaba la "apertura del colegio electoral" como parte del itinerario durante el domingo de las fiestas. Muchos no han distinguido festejos de elecciones, sobre todo los más jóvenes. A pesar de la animada noche que se ha vivido en Moraleja, los peñistas también han cumplido, aunque algunos, mejor que otros.

Era a primera hora de la mañana cuando muchos aprovechaban para ejercer el derecho al voto antes de retirarse a descansar, y tras su paso por el colegio, han dejado una estela de anécdotas. Dejarse el DNI, intentar votar sin papeleta o aparecer algo desorientado han sido los casos más comentados, además de que alguno habría aprovechado para descansar la vista en los bancos del colegio tras la ajetreada noche.

Aunque no todo ha sido fiesta para los jóvenes. "Hay que votar igualmente, estemos de fiesta o no, hay que venir a votar", ha aclarado Daniel Rodríguez, uno de los jóvenes locales que ha encontrado el equilibrio entre diversión y jornada electoral. "Se duerme un poco menos, te levantas un poco antes y vienes a votar", aunque admite que sí que salió "un poco" la noche anterior. Sobre sus prioridades, el joven lo tiene claro: "Este año no pensaba ni venir a las fiestas, he venido para votar", algo que comparte con más vecinos, como Coral Martín, quien ha decidido tomarse las fiestas con tranquilidad e ir a votar en familia el domingo.

Moraleja ha sufrido bajas

"Al ser fiestas hubo problemas para constituir una de las mesas porque ha fallado gente", ha contado el alcalde del municipio, Manuel López, sobre una jornada que ha significado también un pequeño extra de trabajo para el Ayuntamiento, desde donde se han encargado de la organización y de asegurar ventiladores, café y bocatas para quienes están al otro lado de las mesas, que en uno de los casos, cuenta con dos suplentes.

Minuto a minuto, las urnas de Moraleja se han llenado a buen ritmo en un domingo de fiestas patronales que han pasado entre papeletas y charangas.