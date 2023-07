Las elecciones en la zona más turística de Zamora: De la urna a la arena

La vecina de Puebla Carmen Requejo San Miguel «La Pinchu», como es conocida en el pueblo, se convertía en la primera votante que introducía el sobre en la urna del Senado, mesa B, seguida segundos después de su marido.

Aprovecharon para votar a primera hora para viajar con otro matrimonio a Galicia, hasta O Grove para disfrutar de la playa de A Lanzada, si las fanecas y las navajas se lo permiten. A dos minutos de abrir la votación, la responsable de Correos de la zona entregaba los sobres del voto emitido por correo, más o menos la misma cantidad que en elecciones anteriores, unas 60 en esta mesa.

Las mesas se constituyeron con normalidad sin necesidad de ventilador, en una jornada electoral donde la máxima rondó los 26 grados sin ser un día pleno de playa por un sol que no calentó lo suyo.

En la mesa electoral A de Puebla más bien se le quedaban los pies fríos a alguno de los integrantes de la terna, y en El Puente se bromeaba a primera hora con el aire acondicionado, tal vez el único centro electoral de la comarca con esta comodidad porque es el consultorio local.

Y esa fue la tónica del día con más turistas que votantes y más trasiego a las playas que a los colegios de votación. Los turistas fueron previsores, mientras que en Puebla un turista de Gijón empacaba maletas y mascota a las ocho de la mañana para llegar a su ciudad «y llegar votar antes de las ocho».

En la Playa de los Arenales, una de las controladoras de la ORA votó en El Puente antes de empezar su jornada de trabajo a las 9 de la mañana, con los deberes de ciudadana cumplidos, para emprender el puente de Santiago esta vez que es fiesta en Castilla y León.

La mayor parte de los visitantes se decantaron por la opción del voto por correo para no interrumpir sus vacaciones, o el comienzo de éstas.

Así fue en el caso de María Bordes de Castellón y de Miguel Fernández de Madrid de viaje a Pontevedra, que formularon su voto por correo «todo bien» y que les llegaron más o menos en el mismo plazo pese a vivir en diferentes ciudades. En su caso «habíamos contratado el viaje antes de la convocatoria de elecciones».

Susa Martínez es una de las trabajadores de uno de los chiringuitos en la zona de la playa que votó por correo pero en Benavente, su ciudad natal, ya que el domingo es día fuerte en la zona de playa del parque. Su compañero de trabajo, el extremeño Juan Manuel Gragera, empadronado en El Puente tenía previsto poder votar en El Puente a lo largo de la tarde.

Más ingeniosa fue la fórmula de Nacho Hernández, descendiente de Sotillo y residente en Arenas de Iguña (Cantabria), que era la primera vez que podía votar pero que se encontraba en Sanabria en una concentración de coches.

Como no podía acudir al colegio electoral le pidió «a mi abuela Toñi que votara por mí porque ella no iba a ir a votar» y no perderse esta primera oportunidad. Le dejó preparado el voto con la opción política que prefería. Su pareja Vanessa Corral, de Villayuso de Cieza, reconocía que no vota.

Y en el extremo contrario, la vecina de más edad del municipio de Trefacio, Elisa Pedrero Pérez, a punto de cumplir los 97 años el 8 de agosto y puntualizar que es de Villarino. Cumplió con su participación tras salir de la residencia y de asistir a misa en El Puente con su hija, en acudir a la mesa de Trefacio poco antes de la una de la tarde.

Un domingo electoral donde también tuvieron comida familiar. Pero Francisco Arias Canas, con sus 101 años, fue de los más decididos en acercase hasta el colegio electoral de Ferreras de Arriba, acompañado de sus familiares para votar «y no se pierde una».