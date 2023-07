La dirección de ERC someterá a una consulta interna de la militancia su posición ante la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha anunciado la dirección en el consejo nacional del partido que se ha celebrado este viernes, y en el que también se ha informado de la celebración de asambleas territoriales después de verano, donde se analizaran los malos resultados de las elecciones municipales y generales. Los republicanos perdieron 300.000 y 400.000 votos (y 6 escaños) respectivamente.

Siguen así los mismos pasos que en 2019, cuando la cúpula de Esquerra también refrendó con las bases su plan de diálogo con los socialistas. En aquella ocasión, lo hicieron antes de empezar las conversaciones, preguntando si estaban de acuerdo en abrir una negociación, una opción que fue avalada por más de un 94% de la militancia. Una vez alcanzado el acuerdo de abstenerse a cambio de la mesa de diálogo, lo validó el consejo nacional de la formación.

El precio de la investidura

Ahora se da por descontado que el partido dirigido por Oriol Junqueras y Marta Rovira negociará con el PSOE, pero los republicanos quieren dejar claro que el acuerdo no se puede dar por hecho. Aunque no quieren una repetición electoral que pueda dar más alas a PP y Vox, también avisan de que no piensan renunciar a sus demandas. Por lo que su posición final será sometida a votación.

ERC pide seguir negociando fórmulas para avanzar en la amnistía y la autodeterminación, así como el traspaso de Rodalies y una solución para poner fin al déficit fiscal. También reclaman el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo de la anterior legislatura, como el uso del catalán en el Parlamento Europeo.

Y tienen claro que, esta vez, con una aritmética en el Congreso que obliga a contar con los escaños de Junts, no quieren volver a negociar solos. Por este motivo, han empezado ya los contactos para volver a tejer una alianza independentista. La dirección de los republicanos reconoce los malos resultados de las dos últimas citas en las urnas y, en parte, los achacan al hecho de haber tenido que afrontar el diálogo con los socialistas solos y con un discurso del resto del independentismo a la contra.

Diálogo interno para analizar los resultados

Al margen de las negociaciones para la investidura, la dirección también ha aprovechado el consejo nacional para anunciar la convocatoria de asambleas territoriales informativas para analizar con la militancia la "situación política general y de la organización" después de las elecciones municipales y generales. Se harán después de verano para "encarar el nuevo curso político", según apuntan los republicanos en un comunicado.

En paralelo, también han puesto ya en marcha un "diálogo interno" que se alargará hasta diciembre para analizar, más pausadamente, posibles "mejoras organizativas y comunicativas" y también para modernizar el partido "con los parámetros propios del siglo XXI". Se hará a través de 80 personas designadas de diferentes territoriales y sectoriales que trasladarán a la dirección las propuestas realizadas por las bases. Las conclusiones de este proceso se esperan para principios del 2024.