Telefónica prepara varios expedientes de regulación de empleo (ERE) en sus tres grandes filiales españoles para un máximo de 5.124 empleados (cerca de un tercio de la plantilla de las compañías) mayores de 55 años y ya ha empezado a negociarlos con los representantes de los trabajadores. Los sindicatos muestran su rechazo a las propuestas planteadas hasta ahora por la compañía, oponiéndose a que haya salidas forzosas y que no todas las bajas sean voluntarias, y reclaman que los recortes de plantilla se apliquen en la misma proporción a los directivos del grupo.

“UGT no puede aceptar hablar de excedentes y reajustes que afecten solo a las personas trabajadoras sin conocer qué acciones se van a tomar con el área directiva que ha tenido la responsabilidad de prever y evitar la situación actual”, apuntan desde el sindicato mayoritario en Telefónica. “Consideramos que, si se produce una extinción de puestos de trabajo, ese mismo porcentaje de afectación y baremo de edad debe extenderse también al área de Dirección que, por cierto, es el de mayor edad”.

La dirección de la compañía confirmó la pasada semana a los sindicatos su intención de activar tres ERE en sus grandes filiales en el mercado español para recortar plantilla. El grupo calcula que el excedente actual se sitúa en 5.124 puestos de trabajo entre las tres compañías (4.085 en Telefónica de España, 958 en Telefónica Móvil y 81 en Telefónica Soluciones), en torno a un tercio de los 16.500 empleados de la plantilla conjunta de las tres compañías. El plan de la compañía es concentrar las salidas en los mayores de 55 años con más de 15 años de antigüedad en el grupo, pero también se ampliarán a empleados de menor edad en función de las tareas que desarrollan.

En las últimas semanas se ha especulado con que Telefónica ejecute un plan de salidas específicamente par unos 300 directivos y trabajadores del área corporativa de la compañía, que no tienen cobertura sindical y con los que se negociarán las condiciones al margen de las mesas sobre los ERE. Desde Telefónica no se ha confirmado que se esté planteando salidas de directivos, y los sindicatos reclaman conocer de qué manera afectarán a la cúpula directiva los recortes que se preparan para el conjunto de la plantilla.

Todas las salidas, voluntarias

Los planes de Telefónica pasan por aplicar las salidas y otras medidas en tres años, a lo largo de toda la vigencia del nuevo plan estratégico del grupo hasta 2026. La compañía condiciona la posibilidad de que todas las bajas sean voluntarias a que se alcancen las cifras de recorte de empleo necesarias para sus objetivos. UGT rechaza frontalmente que haya baja forzosas en estos procesos y también se opone a que haya áreas de las compañías españolas que queden fuera de los ajustes por considerarse críticas.

“No podemos compartir tampoco la existencia de áreas y actividades de la compañía no afectadas por el despido colectivo, es decir, las conocidas como áreas críticas, que impedirían a las personas trabajadoras de estas áreas que voluntariamente así lo decidieran, acogerse al potencial acuerdo de extinción resultante del período de consultas que estamos desarrollando”, indican fuentes de UGT. “Consideramos que no sólo tiene que reducirse significativamente la afectación, sino que además el acuerdo que alcancemos debe ser universal, extensible a toda la compañía y debe posibilitar que, aquellas personas a las que la empresa no permitió acogerse voluntariamente al último PSI [plan de bajas voluntarias]por pertenecer a un área considerada como crítica, ahora tengan la posibilidad de, si así lo desean, extinguir su relación laboral con Telefónica por esta vía”.