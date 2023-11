No va a ser este un buen año para el sector juguetero, y ya van cuatro. Después de unos ejercicios marcados por la pandemia, el colapso de las cadenas de suministros, el aumento de los costes y el sobreaprovisionamiento, 2023 va a cerrarse en negativo como consecuencia de la caída de las exportaciones. El leve repunte que se espera en el mercado nacional no va a impedir que la facturación retroceda alrededor de un 2%, en un contexto marcado por la menor renta disponible por parte de las familias como consecuencia de la inflación generalizada, así como por la incertidumbre internacional generada por los conflictos bélicos de Ucrania y Gaza. Esas son las previsiones que maneja la industria a nivel nacional, aunque no diferirán demasiado en el caso de la provincia de Alicante, que concentra un 40% de la producción.

Los mercados europeos, principales clientes del sector juguetero, registran descensos de consumo generalizados que ya han tenido su reflejo en las exportaciones de los meses de julio, agosto y septiembre, dejando el acumulado en 458 millones de euros, lo que supone un ligero crecimiento del 0,16%. De seguir esta tendencia en los últimos tres meses del año, que representan más del 50% de las exportaciones anuales, acabarán el año en negativo, con un descenso de entre el 2% y el 3% con relación a los 715 millones de euros obtenidos el año pasado. Respecto a las importaciones, que en 2022 registraron un aumento del 22%, se regularizan en 2023, con una caída del 15,54% hasta septiembre. Según explican desde el sector, las empresas cerraron la campaña pasada con una facturación de 1.699 millones de euros, 470 en el caso de la provincia de Alicante, lo que supuso un ligero crecimiento del 0,4%. En 2023, sin embargo, el descenso previsto en las exportaciones y el fuerte reajuste de los niveles de inventario provocarán una ligera bajada en la facturación de entre el 1% y el 2%, y eso a pesar de que se confía en un pequeño crecimiento de las ventas en el mercado nacional. Y es que en la campaña de Navidad, el comportamiento del consumidor español, que en las últimas semanas considera el juguete como un bien de primera necesidad en los hogares con niños, será clave para conseguir ese ligero repunte, teniendo en cuenta que el periodo octubre-diciembre representa el 60% de las ventas del total año. Se trata del país con mayor estacionalidad de entorno europeo, casi 20 puntos más que Alemania o 12 más que Italia. El mes de diciembre alcanza el 43% del año, y las últimas tres semanas entre el 25% y el 30% del total. “Nuestra previsión para el cierre del año del mercado español es de un crecimiento muy moderado, por debajo del 1%, con el consumidor demorando las compras hasta el último momento”, apunta Fernando Pérez, director de Circana, compañía especializada en el análisis del comportamiento de los consumidores. “Si al descenso de la natalidad le unimos unos consumidores que dejan de ser niños cada vez a edades más tempranas, el sector del juguete sólo puede crecer aumentando el gasto por niño, actualmente de 211 euros al año, muy lejos por ejemplo de los 331 euros de Francia o los 389 euros de Alemania. Otra opción es ir incorporando a nuevos consumidores, en este caso adultos”, añade Fernando Pérez. El responsable de Circana, asimismo, destaca que, entre las categorías que se espera que destaquen estas Navidades, figuran las construcciones, los vehículos, las muñecas maniquí o las mascotas electrónicas, una de las categorías más activas este año. "En la carta a los Reyes de los más pequeños sin duda encontraremos a Patrulla Canina, Gabby’s Dollhouse o Bluey. Buenas perspectivas también para el mercado de adultos, que representa un 25% de la venta total del mercado, con el segmento de mayores de 18 años creciendo un 7,1%, enfatiza. Licencias En cuanto al mercado licenciado, muy ligado a personajes de películas, cómics o videojuegos, tiene una penetración en España del 31,5%, frente al 27,5% de la media europea, y durante 2023 ha mostrado un mejor rendimiento que el mercado no licenciado, en una tendencia positiva que se espera que continúe en Navidad. Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), Marta Salmón, destaca que “la industria continúa haciendo un esfuerzo apreciable para minimizar el impacto de la subida de costes en el consumidor, porque en este momento es importante asegurar un crecimiento, aunque sea muy ligero”. La responsable de los fabricantes, asimismo, asevera que la campaña navideña "es crucial para la industria juguetera, que en pocas semanas se esforzará por hacer llegar sus mejores apuestas al mercado y tratará de dinamizarlo aportando novedades que diviertan y entretengan a niños y mayores, al tiempo que eduquen, contribuyan al desarrollo físico, psíquico y emocional de los niños y aporten valores y calidad del tiempo de juego. Estas cualidades de los juguetes son muy importantes en una sociedad que busca mejorar la vida de sus niños”. Por este motivo, un año más, un jurado de expertos ha seleccionado los mejores juguetes de 2023, unos reconocimientos que no solo premian el mejor juguete en las categorías tradicionales de juego, sino también aquellos que aportan valores de igualdad, sostenibilidad y que motivan a los niños para cambiar el mundo.