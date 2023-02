Ha muerto el profesor Juan Velarde (Salas, 1927-Madrid, 2023), el reputado economista y presidente de honor de los cursos de La Granda. Según ha podido saber este periódico, cayó por unas escaleras de su domicilio en Madrid, fue trasladado al hospital, pero no se recuperó.

En 1992 recibió el premio "Príncipe de Asturias" de Ciencias Sociales. El jurado del galardón reconoció de este modo "la trayectoria dilatada y fecunda de un economista cuyo magisterio se ha proyectado con ejemplar generosidad, tanto intelectual como moral, sobre varias generaciones de economistas, cuya investigación se ha aplicado de manera paciente e ininterrumpida, en un espíritu de libertad y de amplia curiosidad intelectual, y con una clara dimensión interdisciplinar, al estudio de la estructura económica de España, y a la historia de su política económica y su pensamiento económico, y cuya vocación profesional, conjugada con una voluntad por encontrar respuestas a nuestros problemas económicos contemporáneos, se ha reflejado en un ejercicio continuo de información, consejo y responsabilidad en el servicio público de nuestra administración económica".

Velarde fue catedrático de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad de Barcelona en 1961 y de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid desde 1964 hasta su jubilación en 1992. Profesor durante más de una década de la Universidad Pontifica de Comillas. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.

Lo explicó así cuando dictó sus memorias a LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica: "Siempre fui muy funcionario. Cuando aprobé las oposiciones Olariaga me dice que me ha encontrado una plaza en el Banco Hispanoamericano. ‘No, yo quiero ser funcionario público; es mi vocación’. Yo creo que en este momento debo de ser el funcionario público más viejo de España, en el sentido de que entro en 1951 y sigo y sigo, porque paso de un puesto a otro y a otro. Veo en el funcionario: uno, el poder discutir críticamente todo lo que a uno le da la gana; dos, poder ponerlo por escrito, y, tres, no depender más que del interés general. No me siento vinculado con el interés privado; lo respeto y creo que está muy bien actuar en el mundo empresarial. Sólo he estado en un consejo de administración: en el Banco de Crédito Industrial, que era un banco oficial".

Fue Rector también de la de la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida (1974-1977). Allí fue donde surgió la idea de los Cursos de La Granda: un lugar en el que discutir con sosiego sobre asuntos tan variados como la energía nuclear o la investigación científica, una iniciativa que contó con el apoyo del exrector de la Universidad de Oviedo, Teodoro López Cuesta y que se desarrolló durante más de cuatro décadas en el chalé de La Granda y, últimamente, en el hotel Palacio de Avilés.

Velarde lo fue todo en la Universidad y en el servicio público: presidente de la Real Sociedad Geográfica y vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente de la misma entre 2014 a 2018. Además fue correspondiente de numerosas Academias hispanoamericanas, así como de la Academia da Historia Portuguesa.