Borussia Dortmund - Atlético de Madrid en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE IAN MAATSEN!!!! BORUSSIA DORTMUND 2-0 Atlético de Madrid. ¡¡Maatsen remonta la eliminatoria!! Marcel Sabitzer doma una pelota dentro del área atacando una vez más el espacio entre Nahuel Molina y Axel Witsel. El belga no encima, dejando girar al austriaco para descargar un pase hacia el neerlandés. No sigue bien la marca Nahuel Molina, regala metros Koke Resurrección y profundiza Maatsen para cruzar un disparo que Jan Oblak no huele.