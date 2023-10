Atlético de Madrid - Feyenoord en directo

No hay sorpresas en el once que presenta Diego Pablo Simeone, con Samuel Lino recuperando el carril izquierdo, manteniéndose Azpilicueta en el perfil derecho de la defensa de tres para cubrir las bajas atrás y regresando De Paul a la posición de interior derecho. Morata es la punta de lanza tras no jugar el fin de semana por sanción en LaLiga.