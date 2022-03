A pesar de ser un fin de semana memorable para el Balonmano Zamora, con el acto de homenaje a José Antonio Quintana y la tradicional foto de familia de todos aquellos que dan forma a las categorías inferiores del club, la cantera no pudo sumar victoria alguna a esta fiesta y firmó un fin de semana cargado de resultados negativos.

Sin el concurso del Leche Gaza Zamora y el Ángel Óptico, ambos disfrutando de su jornada de descanso, los nueve equipos que entraron en liza el pasado fin de semana cedieron ante sus respectivos rivales. En algunos casos con gran claridad, en otros de forma menos rotunda, pero ninguno de ellos pudo sumar punto alguno a sus respectivos casilleros.

En categoría femenina, dado el descanso de las sénior y las juveniles, el protagonismo fue para el equipo cadete y las escuadras infantiles. Ninguna de ellas consiguieron su propósito, perdiendo sus partidos sin tener opción a la victoria. Las cadetes del Valbusenda Zamora visitaban Palencia, donde medían fuerzas con un Recoletas Balonmano Fuentes Carrionas que fue más constante y consistente a lo largo del partido, haciendo que la buena primera mitad de las pistacho (14-11) no tuviera premio en una segunda parte en la que la diferencia en el acierto a portería fue determinante (24-16).

Por su parte, y en el mismo escenario, el BM Zamora Infantil "A" cedió de forma clara ante el Renecal Fuentes Carrionas (27-7) en un partido dominado de principio a fin por las palentinas, que alcanzaron el descanso con gran ventaja en el marcador (17-6). Una diferencia que fue imposible de reducir a lo largo del segundo acto. Mientras que, el BM Zamora Infantil "B" cayó de forma todavía más evidente ante el Deportes Artiza Balonmano Palencia (23-3), que hizo estéril el progreso que semana a semana evidencian las más pequeñas del club.

Los marcadores no fueron mejores en la sección masculina de la cantera del BM Zamora en esta ocasión, con seis derrotas en encuentros con desarrollos diferentes pero resultados muy similares. Algunos, tan dolorosos como el contundente 24-46 que encajó el Moralejo Selección Zamora, que si bien se enfrentó al "todopoderoso" ABANCA Ademar León "A", el mejor equipo de la categoría, no fue capaz de ser regular en su puesta en escena para evitar un marcador tan abultado.

Los equipos masculinos, sin suerte ante los mejores de sus ligas

También cedieron de forma contundente tanto el Taller Central Diesel "A" como el Taller Central Diesel "B". Los cadetes pistacho de segundo año también se enfrentaban al ABANCA Ademar León "A" y, como los juveniles, encajaron una rotunda derrota (27-44) frente a un rival de enorme talento y que continúa invicto en la competición; un adversario capaz de castigar cada fallo de los "viriato", cuya ansia por demostrar su buen hacer les perjudicó sobremanera. Mientras que, los cadetes de primer año, perdieron ante el Temiño Pérez Balonmano Burgos (14-31), también líder de su competición, en un encuentro con dos partes muy diferentes: Un primer tiempo en el que la buena defensa zamorana mantuvo vivo el duelo (9-12), y una segunda en la que la falta de acierto condenó a los pistacho al fracaso.

En categoría infantil, los resultados tampoco fueron positivos. Pese al gran partido que cuajó el IES Universidad Laboral "A", el líder invicto ABANCA Ademar de León Maristas terminó por imponerse en Zamora gracias a la fortaleza física de Hevert Rodríguez, que decantó un duelo muy igualado entre ambas escuadras (31-34); el IES Universidad Laboral B no pudo con el Prevennova Balonmano Burgos (12-32), siempre superior a un cuadro zamorano voluntarioso pero sin tanto potencial; y el IES Universidad Laboral 'C' cayó ante el Ezequiel Cuatro Valles (12-22) en un partido donde los zamoranos mostraron su mejor nivel, aunque no fue suficiente para sumar los dos puntos.