Diego Soto: "Me voy por motivos personales"

El entrenador del Zamora Enamora, Diego Soto, confirmó este jueves en rueda de prensa que ha decidido no renovar por el equipo pistacho debido a "motivos personales". "Desde que el club contacta conmigo para intentar afrontar este reto, les explico que no tengo más capacidad personal que intentar salvar al equipo y, con independencia de los resultados que se hayan podido dar en estos meses, yo no podía continuar por motivos personales que me lo impiden".

Su balance de este tiempo que va a pasar en el club pistacho pasa por su agradecimiento al Club por haber confiado en él: "Ya lo dije que yo venía a aportar todo lo que pudiera y eo he intentado hacer. Ha sido un reto constante, un aprendizaje también porque la dificultad era máxima y creo que, cuando pase el tiempo, la perspectiva de lo que ha acontecido aquí me hará mejor entrenador, con lo cual, solo puedo estar agradecido al Balonmano Zamora por darme la oportunidad y por haber hecho todo lo posible para que el equipo se mantuviese en la categoría, para obtener mejores resultados. Esos resultados cuantitativamente no han llegado, pero los entrenadores y los jugadores tenemos que valorar otras cosas que ocurren en el deporte, porque el deporte no solo son resultados, hay otras cuestiones que también nos llevamos dentro junto al pesar de las derrotas".

"Esto lo sientes por el club, que es el que tiene la historia y mucho trabajo por detrás, y un descenso siempre resquebraja ciertas cosas. Pero también hay que darle la vuelta y que sea una oportunidad para construir un futuro mejor. Nosotros intentaremos seguir compitiendo al máximo, intentaremos ganar partidos y aprovechar la ocasión para quelos jugadores se desarrollen. No tenemos que ver estos partidos que quedan como una losa, sino como una oportunidad"

Diego Soto reconoce también que "nos estamos haciendo especialistas en levantar el ánimo de la gente. Hay que ver cómo ha competido el equipo desde febrero y siempre volvíamos con un empate o con una derrota aunque todas cercanas. Nos costaba siempre al comienzo de la semana volver a lanzarnos pero finamente el equipo siempre se rehacía. Eso nos pasó en la semana pasada que fue muy dura. En esta semana hemos vuelto de las vacaciones y tengo la confianza de que vamos a ser competitivos y eso va a seguir siendo así en las seis semanas que restan".

Sergio Casares, jugador del Zamora Enamora, reconoció que esta situación de estar descendido a falta de seis jornadas para finalizar la Liga es "algo que ninguno hemos vivido, es una situación nueva para nosotros, pero al final, podemos jugar un poco más relajados aunque seguimos entrenando bien, no hemos bajado la intensidad aunque es difícil mantenerse ahí, pero haremos un buen papel en lo que queda de Liga".

El jugador vallisoletano asegura que "el equipo está bien de ánimo, aunque hay algún día que puedes estar más desanimado por cualquier motivo, pero seguimos entrenando de la misma forma y con la misma intensidad. Hay que seguir hacia adelante". Además reconoce que "es muydifícil saber qué nos ha pasado o que nos ha faltado. Nadie lo sabe aunque hubiera estado bien que alguien hubiera dado con la clave antes. La clave puede estar en que ahora podemos jugar algo más relajados, sin tanta necesidad de ganar los partidos, y podremos jugar un poco más libres, más alegres y a ver qué pasa".

Sergio Casares no se muestra para nada arrepentido de haber jugado esta temporada en Zamora: "Dejando aparte el descenso, ha sido una temporada muy buena para mi, en la que he podido disfrutar de minutos, he formadoparte activa del equipo y a mi sí me ha servido, como creo que también a casi todos".